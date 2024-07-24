Рост объёмов производства неизбежен.

Астраханская компания «Стройлидерплюс» получила льготное финансирование в размере 40 млн рублей. Средства выделены на создание производства комплектующих для судостроения.

реклама

Как сообщил ТАСС министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский, заём одобрен Экспертным советом регионального Фонда развития промышленности (ФРП). «Стройлидерплюс» направит 40 млн рублей и собственные средства на приобретение и запуск промышленного оборудования для серийного выпуска комплектующих, а также на спецтехнику.

Льготный заём предоставлен в рамках программы «Проекты развития» и федерального проекта «Выбирай своё», уточнил Волынский. Он также отметил, что с 2020 года ФРП одобрил финансирование 42 проектов на сумму более 740 млн рублей, из них семь заявок на 92 млн рублей — с начала 2024 года. На 1 июня 2024 года общая капитализация фонда превысила 650 млн рублей.

Благодаря поддержке ФРП предприятия-заёмщики демонстрируют значительный рост производства. «Реализация проектов, профинансированных в 2023 году, обеспечит до 2030 года объемы производства в размере 2,5 млрд рублей, налоговые отчисления — порядка 400 млн рублей, а также создание 150 новых рабочих мест», — добавил министр.

Напомним, что учредителем регионального ФРП выступает Астраханская область. Фонд предоставляет целевые займы на реализацию промышленных проектов по ставке 1-5% годовых сроком до семи лет. Сумма займа варьируется от 500 тыс. до 50 млн рублей. Кроме того, при содействии регионального фонда астраханские предприятия могут претендовать на заём федерального ФРП в максимальном размере до 200 млн рублей.