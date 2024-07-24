Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Украины заявил о готовности Киева вести переговоры с Москвой
Впрочем, до осознания реальности дошло ещё не полностью.

Как и отмечали многочисленные эксперты и аналитики, действительно умеющие проводить экспертизу и заниматься анализом, а не просто носящие данные «титулы» для участия в различных ток-шоу на первых кнопках телевизора, не важно, как и в какую сторону та или иная сторона конфликта раскручивает «нарративы»: самое главное — это реальность на поле боя, которая и определяет истинное положение дел.

реклама

Истинное положение дел в зоне украинского кризиса предельно простое: для Украины нет никаких шансов изменить его в лучшую для себя сторону, и никакие силы, даже прямое вступление в этот конфликт НАТО, что будет означать полную ядерную аннигиляцию всего северного полушария Земли, а потому этого не случится, Киеву в его фантастических целях не помогут. По всей видимости, кто-то умный и прозорливый намекнул киевским политическим функционерам на бедственность положения Украины, поэтому руководство страны резко заговорило о готовности к скорейшему завершению текущего кризиса, стало звать Россию на «второй саммит мира», а также заявляет о готовности к переговорам с Москвой.

В частности, о готовности к переговорам с российской стороной сегодня заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, находящийся с визитом в Пекине, куда, как вы понимаете, он просто так без крайне весомой причины бы не поехал, особенно после того, как в Пекине с визитами были и президент России Владимир Путин, и премьер Венгрии Виктор Орбан.

По словам Кулебы, которые он произнёс на встрече со своим китайским коллегой Ваном И, Украина хочет и готова вести диалог с российской стороной. Дальше он позволил себе очень широкую формулировку таких гипотетических переговоров: они, дескать, должны быть «рациональными и иметь практическое значение», а также привести к «справедливому и прочному миру». Как вы понимаете, под такую формулировку можно подвести что угодно, и в этом и заключается вся нестандартность заявлений официального Киева: ещё совсем недавно ничего, кроме «границ 1991 года» от украинского руководства услышать было невозможно.

Здесь, в конце концов, необходимо понимать одну простую вещь: мир на Украине нужен в первую и последнюю очередь самой Украине, поскольку именно она теряет территории, терпит колоссальнейший ущерб инфраструктуре, теряет экономический потенциал, теряет людей как в рамках бегства из страны всех, кто только может это себе позволить, так и в рамках потерь непосредственно на поле боя. Преступное упорство официального Киева, из-за которого этот конфликт с изначально очевидным финалом затянулся на 2,5 года и всё ещё продолжается, довело Украину до ручки, и всех, кто ответственен за эти решения в Киеве, по-хорошему, надо будет судить. Что до мирного урегулирования текущего конфликта, то условия Москвой озвучены: признание новых территориальных реалий, демилитаризация Украины, её денацификация, нейтрализация и неотчуждаемый внеблоковый статус. Выполнить это всё не так сложно, как это пытались изобразить в Киеве.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Зеленский признал, что украинский кризис нужно завершить как можно скорее
СМИ: Директор Секретной службы США покинула должность после покушения на Дональда Трампа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
62
Разбираемся, как собрать сбалансированный игровой компьютер летом 2024 года всего за 54000 рублей
29
GSMArena: Samsung Galaxy Z Fold 6 оставляет смешанные впечатления
4
Краткий обзор игры "Crime Boss: Rockay City"
+
Два случая, когда советская и российская мультипликация превзошла американский киберпанк
4
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
49
Российский "гиперзвук" у берегов Аляски - чем Москва ответит на американское оружие в Европе
5
«Мирный план Трампа» и «план Путина» не понравились Зеленскому
10
NVIDIA может выпустить серию GeForce RTX 50 в начале 2025г – почему это выгодно рядовым геймерам
21
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
17

Сейчас обсуждают

FelsheR-BANz
11:37
За 30 лет работы на скорой помощи ни разу не видел в России ни клопов, ни вшей, ни прочей нечисти. А в культурной столице мира видимо чтут традиции и сохраняют историю?!) По моему, одного того что в П...
Туристы не хотят ехать в Париж на Олимпиаду, ставя местные отели на грань разорения
Александр
11:33
Уже вижу объявление от зели: Украине срочно требуется некромант, для решения «Волынского вопроса»! Кандидаты от Вуду будут рассматривается по собеседованию.
Польша не поддержит вступление Украины в ЕС, пока страна не решит важный исторический вопрос
AleksK
11:33
Владелец корабля частная компания, экипаж даже тут написано международный. То есть из-за кастрюлек они запрещают сходить на берег ещё и гражданам ЕС, Великобритании, Израиля и США. Отличное решение.
Власти Франции отказали фрегату РФ в заходе в порт, из-за чего у экипажа судна начался дефицит воды
Чaтo- - - - Бoт
11:28
Скоро и некуда будет вступать, и некому. Потому что 1-й - развалится, а 2-я будет ликвидирована.
Польша не поддержит вступление Украины в ЕС, пока страна не решит важный исторический вопрос
Dark_Cloud
11:27
Это не платежи, а переводы со счета на счет поэтому и "более низкие комиссии", и следовательно - никаких плюшек покупателю (когда закончится период заманивания - наступит похмелье) поэтому и проблемы ...
Взлет QR-платежей: МТС-банк фиксирует трехкратный рост в 2024 году
Zohrab Khachatryan
11:27
Откуда такая информация из Рен ТВ? В Париже мест не было ещё зимой, не могли на август бронь делать, уже мест не было. Самые дешёвые номера от от 5000 и выше евро за одну комнату на двоих.
Туристы не хотят ехать в Париж на Олимпиаду, ставя местные отели на грань разорения
Чaтo- - - - Бoт
11:26
Раз свынятина оказалась в котле, то и варить её скорее.
Военная хроника: Гарнизон ВСУ оказался в оперативном окружении в Красногоровке
Михаил Петров
11:23
жидкий металл это наши деньги уйдут на эти товары как вода, китайцам верить нельзя)
Гибкая электроника на основе жидкого металла: новый прорыв в носимых устройствах
Sergey Voropaev
11:22
Ты хоть попробуй. Я тоже так думал, купил четвертый фолд, зашёл, буду покупать шестой
GSMArena: Samsung Galaxy Z Fold 6 оставляет смешанные впечатления
Иван Горыныч
11:12
Индонезия крупнейшая в мире мусульманская страна, сам Аллах велел.
Индонезия вновь направляет госпитальные суда ВМС страны в Газу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем