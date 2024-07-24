Впрочем, до осознания реальности дошло ещё не полностью.

Как и отмечали многочисленные эксперты и аналитики, действительно умеющие проводить экспертизу и заниматься анализом, а не просто носящие данные «титулы» для участия в различных ток-шоу на первых кнопках телевизора, не важно, как и в какую сторону та или иная сторона конфликта раскручивает «нарративы»: самое главное — это реальность на поле боя, которая и определяет истинное положение дел.

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Истинное положение дел в зоне украинского кризиса предельно простое: для Украины нет никаких шансов изменить его в лучшую для себя сторону, и никакие силы, даже прямое вступление в этот конфликт НАТО, что будет означать полную ядерную аннигиляцию всего северного полушария Земли, а потому этого не случится, Киеву в его фантастических целях не помогут. По всей видимости, кто-то умный и прозорливый намекнул киевским политическим функционерам на бедственность положения Украины, поэтому руководство страны резко заговорило о готовности к скорейшему завершению текущего кризиса, стало звать Россию на «второй саммит мира», а также заявляет о готовности к переговорам с Москвой.

В частности, о готовности к переговорам с российской стороной сегодня заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, находящийся с визитом в Пекине, куда, как вы понимаете, он просто так без крайне весомой причины бы не поехал, особенно после того, как в Пекине с визитами были и президент России Владимир Путин, и премьер Венгрии Виктор Орбан.

По словам Кулебы, которые он произнёс на встрече со своим китайским коллегой Ваном И, Украина хочет и готова вести диалог с российской стороной. Дальше он позволил себе очень широкую формулировку таких гипотетических переговоров: они, дескать, должны быть «рациональными и иметь практическое значение», а также привести к «справедливому и прочному миру». Как вы понимаете, под такую формулировку можно подвести что угодно, и в этом и заключается вся нестандартность заявлений официального Киева: ещё совсем недавно ничего, кроме «границ 1991 года» от украинского руководства услышать было невозможно.

Здесь, в конце концов, необходимо понимать одну простую вещь: мир на Украине нужен в первую и последнюю очередь самой Украине, поскольку именно она теряет территории, терпит колоссальнейший ущерб инфраструктуре, теряет экономический потенциал, теряет людей как в рамках бегства из страны всех, кто только может это себе позволить, так и в рамках потерь непосредственно на поле боя. Преступное упорство официального Киева, из-за которого этот конфликт с изначально очевидным финалом затянулся на 2,5 года и всё ещё продолжается, довело Украину до ручки, и всех, кто ответственен за эти решения в Киеве, по-хорошему, надо будет судить. Что до мирного урегулирования текущего конфликта, то условия Москвой озвучены: признание новых территориальных реалий, демилитаризация Украины, её денацификация, нейтрализация и неотчуждаемый внеблоковый статус. Выполнить это всё не так сложно, как это пытались изобразить в Киеве.