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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Водный баланс: производство бутилированной воды в России демонстрирует уверенный рост
Помогла борьба с контрафактом и не только.

За первое полугодие 2024 года в России было произведено свыше 6,3 млрд литров бутилированной воды, что на 14% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Этот рост обусловлен не только увеличением спроса, но и активной борьбой с контрафактной продукцией, отмечают эксперты.

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По данным системы маркировки «Честный знак», лидером роста стал сегмент газированной минеральной лечебной воды: объёмы производства подскочили на впечатляющие 32% — с 52 млн литров до 69 млн литров. На втором месте расположилась обычная газированная вода, производство которой увеличилось на 30%, достигнув 694 млн литров.

Стоит отметить, что наибольшую долю рынка занимает негазированная питьевая вода. В первом полугодии ее производство составило 4,1 млрд литров, что на 15% превышает прошлогодние показатели.

Успехи легальных производителей — прямой результат внедрения системы маркировки и вывода из тени недобросовестных игроков. Как отмечает Юлия Кузьмина, руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ, благодаря «Честному знаку» удалось выявить более 460 производителей, скрывавших свою деятельность от контролирующих органов. Это составляет более четверти всего рынка.

К примеру, в Красноярском крае после введения маркировки «на свет» вышли 9 производителей воды, в Крыму — 12, а в Курской области — 3. Неудивительно, что на этом фоне лидером по объёмам производства стала Московская область. За первые шесть месяцев 2024 года здесь было выпущено более 800 млн литров воды, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Тогда объём производства составил 684,5 млн литров.

#производство #сделано в рф
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