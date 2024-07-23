Киев продолжает терять поддержку в мире. Причём даже в западном.

Как мы уже много раз говорили, особенность инфантильного политика, пришедшего во власть практически буквально с улицы — это неспособность мыслить стратегически и просчитывать свои действия и их последствия хотя бы на один шаг вперёд (о гроссмейстерских партиях вообще даже речи идти не может). Именно такие «политики» сейчас заседают в Киеве и принимают решения о вопросах войны и мира, об экономическом взаимодействии с соседями, а также о том, как вообще жить дальше.

реклама

Как дальше собирается жить нынешнее киевское политическое руководство, примерно понятно, но вот то, как после них будет существовать Украина в том виде, в котором она сохранится, их совершенно не волнует: по мнению украинских политических функционеров, Украине все вокруг всё должны просто потому что она, видите ли, ведёт вооружённый конфликт, который, справедливости ради, в любой момент может завершить одним звонком в Кремль с объявлением согласия на выполнение всех до единого российских условий.

Но поскольку из образа выйти тяжело, продолжается его поддержание. Данное поведение уже довело Украину до критического ухудшения отношений со всеми соседями. Так, на днях Украина объявила о прекращении транзита российской нефти в Венгрию. Данное необдуманное, инфантильное действие киевского политического руководство сразу же связали с местью Венгрии за её миротворческие усилия по урегулированию этого кризиса, что в первую и последнюю очередь нужно самой Украине. Официальный Будапешт же заявил, что раз нет транзита нефти, то в ответ не будет поставок электроэнергии в измученную украинскую энергосистему, которая потеряла до 90 % всей своей неатомной генерации электроэнергии в ходе российских ракетных ударов возмездия в ответ на террористические по своей сути и незаконные по международному праву атаки ВСУ на российскую инфраструктуру.

Вдобавок Венгрия в лице своего министра иностранных дел Петера Сийярто заявила, что пока Киев не возобновит транзит, управлять которым Украина не имеет права, поскольку является просто территорией, по которой проходят чужие ресурсы в чужие страны, Будапешт будет блокировать выделение Евросоюзом шести с половиной миллиардов евро «помощи» Украине. В общем, происходит именно то, о чём мы говорили: инфантилизм «элит» в Киеве приводит к тяжёлым последствиям, и выводов из этого они не делают. Потому что не в состоянии.