Президент жив, он просто на самоизоляции. По крайней мере, такова официальная версия.

Американская политика продолжает уходить куда-то в сторону от политики — по направлению к детективным историям с примесью мистики. Казалось бы, всего пару недель назад действующий президент США Джо Байден чуть ли не клялся, что никакие силы не столкнут его с шоссе президентской гонки на обочину, как вдруг на днях от его имени вышло обращение, в котором Байден официально снимается с этой самой гонки и, по сути, благословляет на позицию кандидата в президенты от Демократической партии действующую вице-президента США Камалу Харрис.

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На этом мистика не заканчивается. Во-первых, Байден не выступал с официальным обращением по поводу своего снятия с президентской гонки, хотя должен. Во-вторых, перед этим Байден якобы заразился коронавирусом и отправился на лечение в неизвестном направлении, и с тех пор на публике его не видели. В-третьих, почему президент, который не считает себя достаточно дееспособным, чтобы избираться на второй срок, при этом почему-то продолжает исполнять обязанности президента и намерен это делать до января 2025 года.

Всё это породило в американской прессе массу вопросов, которые сводятся к мрачным мыслям и конспирологическим теориям о том, что Байдена якобы уже нет в живых, а от его имени публикации делает американское «глубинное государство», которое, в общем-то, в реальности и управляет Соединёнными Штатами, в чём уже не приходится сомневаться, учитывая состояние Байдена и его очевидную дееспособность.

Журналисты так сильно разогнали панику по поводу того, что они «потеряли» и не могут найти Байдена, что в дело пришлось вмешаться Белому дому. Администрация США сообщила, что президент Байден находится на самоизоляции, срок которой подошёл к концу, и уже сегодня, 23 июля, вернётся в Белый дом. Естественно, данное объяснение американскую прессу не удовлетворило, поэтому журналисты продолжают пристально следить за развитием событий.