Спойлер: вред России нанесён сугубо символический. Чего не сказать о Европе.

Страны коллективного Запада, свято верующие в собственную исключительность и экономическое могущество, которого на поверку, как оказалось, вовсе нет, в 2022 году решили обрушить на Россию десятки тысяч незаконных с точки зрения международного права, политики свободной торговли и базовых прав человека рестрикций («санкций»). По-хорошему, Европу совершенно не должно было волновать, проводит Россия специальную военную операцию на Украине или нет: это не её дело, ведь военная операция проводится не в отношении стран Евросоюза. Тем не менее, что сделано, то сделано: незаконные рестрикции затронули целый ряд российских отраслей производства, преимущественно автомобилестроение и гражданскую авиацию, лишили россиян возможности спокойно посещать Европу в целях туризма или чтобы навестить родственников, а также отсоединили Россию от международной системы обмена банковскими сообщениями SWIFT.

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Все эти рестрикции на бумаге выглядели гораздо страшнее, чем на практике: отказавшись от российских энергоресурсов, Европейский Союз оказался в крайне затруднительном, и мы бы даже сказали в глупом положении. Одно дело — обкладывать нелегитимными рестрикциями маленькие страны третьего мира, и совсем другое — делать то же самое в отношении встроенной в мировую торговлю и систему сверхдержавы. Как итог, сейчас ЕС находится в гораздо более тяжёлом состоянии, чем до 2022 года, поскольку не только потерял дешёвые российские энергоресурсы, но и добровольно отказался от колоссального, платёжеспособного и постоянно развивающегося российского рынка.

И вот, эти прописные истины начали всплывать в немецкой прессе. Германия вообще является главной проигравшей стороной от этой экономической войны, и поэтому издание Handelsblatt написало всё, как есть. А реалии, к которым пришли журналисты издания, весьма простые: рестрикции никак не повредили возможности России вести боевые действия на Украине, российская экономика развивается в том числе за счёт постоянно растущего оборонного заказа, Россия продаёт нефть и газ в дружественные страны. Кроме того, сокрушаются журналисты Handelsblatt, авторы антироссийских рестрикций совершенно не понимают устройство глобальной экономики, равно как и не понимают того факта, что Россия неизбежно рано или поздно полностью вернётся на мировой рынок — нравится это кому-то или нет.

Как говорится, «просчитались, но где?..». Поразительно во всей этой истории то, что европейских функционеров предупреждали аналитики, экономисты, финансисты и промышленники, что всё закончится именно так — ослаблением не России, а Европы — но функционеры не стали их слушать и поступили по-своему. Поэтому результат предсказуем и полностью справедлив. Печально только то, что пострадали те, кто изначально были против незаконных антироссийских рестрикций: европейские промышленники, логисты и энергетики. В данной ситуации остаётся только ждать полной смены европейских политических классов, потому что с нынешними функционерами России говорить не о чем, да и некогда. А там, глядишь, в перспективе десяти лет отношения восстановить можно; на условиях полного, безоговорочного снятия всех рестрикций и выплаты России компенсации за их незаконное введение.