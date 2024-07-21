Это вообще не ему решать, он нелегитимен.

Ситуация, в которую «влип» ныне утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, критическая, и никакого приемлемого выхода из неё нет. Если заключить мир, то придётся признать утрату территорий и отвечать на болезненные вопросы в духе «Зачем ты заставил Украину воевать, если по итогу страна потеряла огромные территории и немыслимое количество мужского населения, и всё ради чего?». Если продолжать конфликт, то потери территорий Украины и личного состава ВСУ станут ещё более высокими, и в конечном счёте итог этого кризиса всё равно придётся принимать и признавать.

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Поскольку для Зеленского и его команды любое завершение текущего кризиса — это приговор, причём в лучшем для него случае только в политическом смысле, то и решения он принимает соответствующие. Так, украинский оппозиционный Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники в Офисе президента Украины сообщает, что Зеленский и его администрация не пойдут на окончание вооружённого кризиса по линии боевого соприкосновения.

«Это станет приговором Зеленскому, который положил все резервы и возможности Украины ради возврата территорий до 1991 года. На Банковой хотят использовать переговорный трек с Трампом, чтобы получить новый финансовый пакет в бюджете США на 2025 год», — отмечают авторы канала.

Кроме того, «Резидент» отмечает, что для украинской власти завершение боевых действий — это самое страшное, что может только случиться, ведь тогда станут известны цифры (реальные, а не фантазии Офиса Зеленского) потерь ВСУ, которые станут шоком для Украины.

Как уже отмечалось неоднократно, хорошего для Украины завершения этого кризиса уже нет и быть не может: команда Зеленского намеренно пропустила все «поезда», и они ушли. Сейчас Россия предложила Киеву полностью сдать четыре новых региона, выведя с них вооружённые силы Украины, после чего приступить к основательным переговорам, которые должны будут привести к демилитаризации, денацификации и нейтрализации Украины в политико-дипломатическом варианте. Киев, как вы понимаете, отказался, а это значит, что следующее предложение Москвы будет не в пример жёстче, чем текущее. Украина могла отделаться лишь потерей Крыма, но решила мечтать о журавле в небе. Итог — киевское политическое руководство по самые уши вляпалось в страшную историю, у которой с украинской точки зрения не будет позитивного финала. Повезёт тем регионам, которые по итогам окончания этого кризиса войдут в состав РФ.