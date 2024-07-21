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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российские истребители прогнали два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США от границы РФ
Провокация осуществлялась над акваторией Баренцева моря.

В рамках сверхдержавных «игр» страны, имеющие соответствующий статус, частенько треплют друг другу нервишки, дабы не расслаблялись. В наше время слома являющегося исторической аномалией однополярного мира и связанного с ним «порядка, основанного на правилах» нужно быть особенно бдительными, и российская армия эту бдительность сохраняет. Так, сегодня Минобороны России сообщило о том, что в акватории Баренцева моря был произведён перехват и принудительное изменение курса двух самолётов ВВС США.

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Американскими самолётами были два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, которые приближались к российской границе. На их перехват были высланы истребитель МиГ-29 и истребитель-перехватчик МиГ-31. По мере приближения российских истребителей американские «стратеги» осуществили разворот и полетели в обратном направлении.

Необходимо понимать, что российская дальняя (стратегическая) авиация точно также курсирует в нейтральных водах поблизости от Соединённых Штатов. В конце концов, мы вступили в период новой Холодной войны, а ей должны соответствовать различные мероприятия по сдерживанию потенциального противника.

#россия #сша #политика
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Сейчас обсуждают

Вячеслав Безруков
11:50
А ты без высоких настроек в игры не играешь. Что там сюжет от них улучшается или что? Расскажи нам тайну наку я ставить ультра везде где руки дотянуться? Или это болезнь такая?
8 ГБ VRAM уже недостаточно для современных игр — мощь GPU ограничена эффектом "бутылочного горлышка"
Nvidia&Intel Hater
11:50
да это же Тармент с огрызком огрызка 3050,там двойные стандарты форевер
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Легенда
11:50
у мя на компе две игры. в них нет фг. тоесть ты опять пуку нюхнул с маленькой шиной у нвидиа
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
AggroShkolyar
11:50
Я тоже чето в голос с этой переобувшке в прыжке. Сначала топит за апскейлеры, а потом внезапно "ну ващет надо в нативе тестить"
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Мимо
11:49
Мне тебя жаль если ты "мозг включаешь". Это значит, что большую часть времени он у тебя отключен.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
11:48
одинаковые у всех стоят коэффициенты.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
AggroShkolyar
11:48
Интересно, где ты там дерганую картинку углядел?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
11:46
то есть кручу верчу .нае хочу.все по заветам зеленых.когда тестим красных-без апскейлов,зеленых-ну вы понимаете то другое, а то любимка соснет
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Ezdiumno_ru
11:45
+100!
Windows XP в 2024 году - Часть 1
owzod
11:45
А картинка дерганная из за просадок ? в 3 раза в 1% и в 70 раз в 0.1%.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
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