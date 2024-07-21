Провокация осуществлялась над акваторией Баренцева моря.

В рамках сверхдержавных «игр» страны, имеющие соответствующий статус, частенько треплют друг другу нервишки, дабы не расслаблялись. В наше время слома являющегося исторической аномалией однополярного мира и связанного с ним «порядка, основанного на правилах» нужно быть особенно бдительными, и российская армия эту бдительность сохраняет. Так, сегодня Минобороны России сообщило о том, что в акватории Баренцева моря был произведён перехват и принудительное изменение курса двух самолётов ВВС США.

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Американскими самолётами были два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, которые приближались к российской границе. На их перехват были высланы истребитель МиГ-29 и истребитель-перехватчик МиГ-31. По мере приближения российских истребителей американские «стратеги» осуществили разворот и полетели в обратном направлении.

Необходимо понимать, что российская дальняя (стратегическая) авиация точно также курсирует в нейтральных водах поблизости от Соединённых Штатов. В конце концов, мы вступили в период новой Холодной войны, а ей должны соответствовать различные мероприятия по сдерживанию потенциального противника.