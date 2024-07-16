Дело нужное.

Северный Кавказ по причине своих географических условий является идеальным регионом для развития гидроэнергетики — единственной экономически обоснованной и реально работающей компоненты «зелёной» энергетики. Для российских энергетиков это, в общем-то, совсем не новость, однако возможности по использованию ресурсов рек в целях производства электричества в регионе задействованы далеко не полностью.

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Сейчас на Северном Кавказе эксплуатируются 40 гидроэлектростанций общей мощностью в 3 356 МВт. И вот, стало известно, что компания «РусГидро» и Правительство Чеченской республики заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии касательно строительства новой, Нихалойской ГЭС.

Проектная мощность Нихалойской ГЭС составит 23 МВт и станет крупнейшей гидроэлектростанцией в Чечне. Относится к категории малых ГЭС и будет строиться на реке Аргун, относящейся к бассейну Терека.

Сейчас в Чечне достраивается Башенная ГЭС, которую планируют сдать в эксплуатацию уже в этом году.