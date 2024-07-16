Данные о концентрации вредных веществ будут поступать в природоохранные органы в режиме реального времени.

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) планирует внедрить систему автоматического контроля выбросов на всех источниках загрязнения. Данные о концентрации вредных веществ в режиме реального времени будут поступать в природоохранные органы. Инвестиции в проект оцениваются в 550 млн рублей.

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Объективная информация о состоянии атмосферы на территории предприятия и в пределах санитарно-защитной зоны станет доступна надзорным ведомствам уже в ближайшие годы. Необходимость оснащения промышленных объектов подобными системами закреплена в Федеральном законе «Об охране окружающей среды». Причём, к 2025 году ЧЭМК обязан завершить не только монтаж и пусконаладку оборудования, но и его сертификацию.

Стоит отметить, что комбинат уже имеет опыт внедрения подобных систем. «Несколько лет назад мы заключили договор с немецкими компаниями на проектирование и установку пылемерных систем автоматического контроля, – рассказывает главный эколог ЧЭМК Владимир Серегин. – Данные с плавильных цехов поступают на корпоративный сайт и доступны как специалистам, так и всем пользователям сети Интернет». По словам Владимира Серегина, мониторинг помогает экологам комбината оперативно реагировать на превышения предельно допустимых концентраций веществ.

Однако, современное законодательство ужесточило требования к системам контроля. Теперь они должны быть не только отечественного производства, но и работать на российском программном обеспечении. Кроме того, помимо замера уровня запылённости, система должна быть оснащена газоанализаторами.

На сегодняшний день мониторинг выбросов на ЧЭМК ведётся с помощью двух типов датчиков: лазерных и трибоэлектрических. В ходе установки оборудования был накоплен ценный опыт по его эксплуатации и защите от неблагоприятных погодных условий. Более того, один из пылемеров потребовал разработки уникального проекта для нестандартной трубы высотой 80 метров. В итоге, ЧЭМК обладает необходимыми компетенциями для реализации масштабного экологического проекта в соответствии с актуальными требованиями законодательства.