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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы российских СМИ и общественных деятелей
Дело примерно полностью бессмысленное. Но даёт повод для применения мер в отношении YouTube.

В своё время российское руководство позволило Google опутать Рунет своими щупальцами, в том числе прочно встроив в него (в Рунет) видеохостинг YouTube. Аудитория YouTube колоссальна — по статистике, им хотя бы раз в месяц пользуется каждый абонент российских интернет-провайдеров — и было очевидно, что рано или поздно данный сервис начнёт использоваться в политических целях: для политической агитации и пропаганды.

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За примерами далеко ходить не нужно: антироссийский и прозападный контент всеми правдами и неправдами, работой алгоритмов YouTube и просто ручной выдачей через администрацию всплывает на просторах данного видеохостинга повсеместно, и обратной ситуации, как вы понимаете, не происходит. Мириться с этим было бы можно, если бы не доходило до блокировок YouTube-каналов российских СМИ, общественных и/или политических деятелей, музыкантов и прочих лидеров общественного мнения. В 2022 году эта политика YouTube приняла совсем уже безобразные, крайние формы, которые поддерживаются и по сей день.

И вот, сегодня пресс-служба Роскомнадзора (РКН) в комментарии для RT рассказала, что потребовала от Google разблокировать свыше двухсот YouTube-каналов российских средств массовой информации, органов власти, предприятий, спортивных клубов, а также физических лиц, высказывающихся в поддержку РФ.

Как отмечает РКН, Google осуществляет акты цензуры, что недопустимо. Также ведомство обвинило YouTube в «бескомпромиссно русофобской политике». При этом на законные запросы (Google и YouTube из России не уходили и продолжают работать на российском рынке) российской власти касательно требований блокировки запрещённых в России материалов никакой реакции от компании не следует. Сейчас на просторах видеохостинга, отмечает РКН, остаются неудалёнными свыше 61 тысячи материалов экстремистского, пропагандистского характеров, материалы-фейки о специальной военной операции, а также материалы, содержащие призывы к несовершеннолетним о совершении противоправных действий.

Напомним, что тема возможной блокировки YouTube в России на государственном уровне ведётся уже больше двух лет. Российское политическое руководство утверждает, что этого не произойдёт, поскольку в РФ отсутствует внятная альтернатива YouTube, на котором абсолютное большинство контента — это полезный, образовательный, развлекательный. Впрочем, не удивимся, если в конечном счёте, если руководство Google не образумится, от российского рынка YouTube будет отрезан. До полного изменения своей политики. К сожалению, заявления отдельных деятелей, зарабатывающих на YouTube, о том, что Google также исполняет требования российских властей, мягко говоря, не соответствуют действительности, и предоставленная РКН статистика — яркое тому подтверждение. YouTube (Google) действует полностью в парадигме коллективного Запада и исполняет его предписания безоговорочно, потому что компании не хватает ума релоцироваться и перерегистрироваться в какую-нибудь подлинно нейтральную страну, например, в ОАЭ, которые уже именуют «Новой Швейцарией», поскольку оригинальная Швейцария свой вековой нейтралитет полностью разбазарила за чужие коврижки.

#россия #политика #google #youtube
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