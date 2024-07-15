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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-премьер Молдавии призвал не превращать страну во вторую Украину
А ведь всё в Молдавии движется именно в эту сторону.

Молдавское политическое руководство, не контролирующее положение дел в собственной стране по причине отсутствия суверенитета, продолжает с бешеной скоростью воплощать в стране украинский сценарий. Заигрывание с НАТО, отрезание самой себя от России, из-за чего в Молдавии развиваются кризисные явления, всё это ни к чему хорошему, если вовремя не остановиться, Кишинёв не приведёт. За примерами, к великому сожалению, далеко ходить не надо.

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Понимает это и бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику, заявивший, что политическому руководству страны необходимо перестать играть с огнём и не развивать в государстве ситуацию по образу и подобию украинского сценария. По словам Кику, молдавское руководство обязано проводить трезвую государственную политику.

Пример Украины экс-премьер Молдавии приводит не просто так, ведь, как мы прекрасно понимаем, на Украине всё разворачивалось точно так же, как сейчас разворачивается в Молдавии. К чему поворот не в ту сторону привёл Украину, объяснять, пожалуй, не требуется: скорее всего, к неизбежной потере ею государственности.

На самом деле, украинский опыт очень сильно напугал руководства многих постсоветских республик. Кто умеет мыслить хотя бы на один шаг вперёд, а также знает географию, тот прекрасно понимает, что у Украины уникальное положение, когда коллективный Запад физически может оказывать ей всеобъемлющую помощь. Собственно, по этой причине Украина и была выбрана Западом ещё 30 лет назад в качестве бесконечной головной боли для России, а затем и в качестве антироссийского тарана. С другими постсоветскими республиками такого не получится, и уповать на Запад им, мягко говоря, не стоит: не та география и не тот потенциал. Поэтому сейчас все стараются вести адекватную политику.

#россия #украина #политика #молдавия #молдова
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