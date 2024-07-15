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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия продолжает наращивать объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции
Цифры бешеные. Как и цены на статьи экспорта внутри РФ.

В 2014 году, когда на Россию в связи с присоединением Крыма были наложены первые незаконные западные рестрикции, правительство страны ответило контррестрикциями, запретив ввоз в РФ практически всей пищевой продукции из стран коллективного Запада. Это обрубило Западу колоссальные доходы, а саму Россию, вернее, её фермеров и промышленников, вынудило ударными темпами, невиданными даже в советские времена, вести тотальное импортозамещение во всём, что касается пищевых продуктов. На сегодняшний день РФ не только полностью обеспечивает продуктами питания себя и «ближнее зарубежье», но и вполне себе зарубежье дальнее.

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Так, по статистике Россельхознадзора, за первое полугодие текущего года российские производители сельскохозяйственной продукции нарастили (по сравнению с первым полугодием 2023 года) экспорт плодоовощной, животноводческой и растительной продукции.

Речь идёт об экспорте мяса и мясопродуктов, составившем 365,7 тысяч тонн за полгода 2024 года, молочной продукции, возросшей с 72,1 тысяч тонн до 92 тысяч тонн, а также плодоовощной продукции, экспорт которой увеличился с 218,3 тысяч тонн до 288,7 тысяч тонн.

Основными покупателями плодоовощной и молочной продукции являются преимущественно страны СНГ, а мясной продукции — Китай, Саудовская Аравия, Вьетнам и страны СНГ.

#россия #политика #экономика #торговля #сельское хозяйство
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