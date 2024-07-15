Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Венгрии отправил «лидерам» Евросоюза предложение Будапешта по урегулированию кризиса на Украине
Лидеров в Евросоюзе нет. И в этом беда Евросоюза.

Боевые действия на Украине невыгодны никому, кроме, пожалуй, Соединённых Штатов. В первую очередь, по понятным причинам, от продолжающегося конфликта страдает Украина, во вторую Евросоюз, который стал на тропу конфронтации с Россией, сотрудничество с которой, судя по экономическим результатам последних 2,5 лет, было нужно именно ЕС, а не РФ, и в третью — Россия, которая тоже теряет людей в зоне боевых действий и терпит ущерб инфраструктуре от террористических, незаконных ударов ВСУ.

реклама

Безобразие заключается в том, что в Евросоюзе, который, напоминаем, является второй после Украины пострадавшей от этого конфликта стороной, практически никто из находящихся там во власти политиков, которых мы за их тотальную некомпетентность именуем функционерами, объективную реальность не видит и не понимает. Исключением из этого трагического правила современной Европы является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в этом месяце начал свою «миссию мира», посетив Киев, Москву, Пекин и Вашингтон (Дональда Трампа).

В рамках этого миротворческого турне Орбан ознакомился с позициями непосредственных сторон конфликта, а также с позициями трёх имеющихся на данный момент в мире сверхдержав — РФ, Китая и США. После своего визита Орбан, как сообщил сегодня советник венгерского премьера и по совместительству его однофамилец Балаж Орбан, глава венгерского правительства направил письма всем своим коллегам из стран-членов Евросоюза письма, в которых изложены итоги визитов, позиции сторон, а также предложения Будапешта по мирному урегулированию украинского кризиса.

Что содержится в этих предложениях по урегулированию, мы, естественно, не знаем, но факт заключается в том, что так или иначе — военным или политико-дипломатическим способом — конфликт должен будет закрепить все до единого требования России, включая и требование об организации новой архитектуры евразийской безопасности. Существование НАТО в этом сценарии не предусматривается, а, значит, ни о чём подобном в ближайшие годы, а, может, даже и десятилетия, договориться с коллективным оторванным от реальности Западом не удастся. Поэтому, очевидно, на данном этапе конфликт будет завершён международным признанием новых территориальных реалий, нейтрализацией Украины, роспуском её вооружённых сил и её тщательной и скрупулёзной денацификацией.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #венгрия
+
Написать комментарий (0)
ВКС России получат модернизированные модули планирования и коррекции для авиационных бомб
Россия продолжает наращивать объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
51
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
16
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
2
Итоги гоночного уик-энда 13-14 июля
+
10 популярных и недорогих процессоров для игровых ПК, купить которые в 2024 году будет ошибкой
35
Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
8
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
26
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
15
Сравнение PlayStation Plus и Xbox Game Pass - что выбрать в 2024 году
5
Мое мнение о Poco Pad
4

Сейчас обсуждают

Axel Maz
14:39
Как по мне, этот чумодан совсем не вяжется с понятием компактности, да и охлад совсем не лучший из возможных, лично я бы сделал иначе, берём кусок хорошей ламинированной фанеры, она достаточно прочная...
Тестирую свой компактный ПК на основе R7 2700X в Geekbench 6 и сравниваю с результатами других людей
JM+
14:36
Не будет это работать на железе. Только если научатся живые компьютеры делать. Лет через 200. Но пилить бабло можно начинать уже сегодня))
Япония вводит законодательное требование о ежедневном смехе для граждан
Jean
14:34
Не хорошо обманывать в заголовке. Включаем видео и видим ,что в основном результаты превышают в 2,5-3 раза. Тоже и с 4070, она опережает 1070 в разрешении WQHD примерно в 3 раза. Это нормально, разниц...
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
Леон Брусиловский
14:27
Ключевое слово дорого. Сони тупо выгодно чтобы их дрифтящее гуано меняли раз в полгода. Алгоритмы и прочие сложности это очень интересно особенно Гуликит выпускающий джойстики для установки в свитчи, ...
为什么 Microsoft 和索尼不在游戏手柄中使用霍尔效应传感器 --- Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
Hunter Bows
14:26
Чет я не понял, о какой интеграции идет речь вообще? Вон, у стим дека стикм распаянные на отедльной микроплате, которая прикручивается к основной. И чет китайцем не помешало выпустить комплект апргрей...
为什么 Microsoft 和索尼不在游戏手柄中使用霍尔效应传感器 --- Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
Axel Maz
14:26
Нам с тобой обычная водянка уже не поможет, нужно что-то типа Cooler Master ML360 Sub-Zero, зато, пока камешки АМД типа 7850х3d хоть и выдают равный фпс в играх, но они прямо сейчас работают на предел...
Тестирую свой компактный ПК на основе R7 2700X в Geekbench 6 и сравниваю с результатами других людей
Nvidia Hater
14:25
а кто он еще.все его якобы темы это попытки вызвать тут движу -красных и зеленых и срубить на дошик
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
Sergey Lavrenyk
14:24
А у бандеровцев уже появились гиперзвуковые ракеты? Их пока и у армии США нет. Как на СВО такие РЛС испытывать?
В Китае создан радар, способный точно отслеживать 10 гиперзвуковых ракет со скоростью 20 Махов
Иван Константинов
14:24
Я прочитал пост этого вашего "Данте". Признаться честно, очень запереживал за умственные способности автора. Было еще страшнее до тех пор пока не прочитал комментарии, ибо хрен его знает, может он не...
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
Виктор Макеев
14:22
А не судьба поменять древний корпус от ZALMAN/Aerocool на нормальный с поддержкой установки вентиляторов под видеокарту, для дополнительного обдува видеокарты? И кстати тема про видеокарту от Palit, а...
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем