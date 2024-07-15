Лидеров в Евросоюзе нет. И в этом беда Евросоюза.

Боевые действия на Украине невыгодны никому, кроме, пожалуй, Соединённых Штатов. В первую очередь, по понятным причинам, от продолжающегося конфликта страдает Украина, во вторую Евросоюз, который стал на тропу конфронтации с Россией, сотрудничество с которой, судя по экономическим результатам последних 2,5 лет, было нужно именно ЕС, а не РФ, и в третью — Россия, которая тоже теряет людей в зоне боевых действий и терпит ущерб инфраструктуре от террористических, незаконных ударов ВСУ.

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Безобразие заключается в том, что в Евросоюзе, который, напоминаем, является второй после Украины пострадавшей от этого конфликта стороной, практически никто из находящихся там во власти политиков, которых мы за их тотальную некомпетентность именуем функционерами, объективную реальность не видит и не понимает. Исключением из этого трагического правила современной Европы является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в этом месяце начал свою «миссию мира», посетив Киев, Москву, Пекин и Вашингтон (Дональда Трампа).

В рамках этого миротворческого турне Орбан ознакомился с позициями непосредственных сторон конфликта, а также с позициями трёх имеющихся на данный момент в мире сверхдержав — РФ, Китая и США. После своего визита Орбан, как сообщил сегодня советник венгерского премьера и по совместительству его однофамилец Балаж Орбан, глава венгерского правительства направил письма всем своим коллегам из стран-членов Евросоюза письма, в которых изложены итоги визитов, позиции сторон, а также предложения Будапешта по мирному урегулированию украинского кризиса.

Что содержится в этих предложениях по урегулированию, мы, естественно, не знаем, но факт заключается в том, что так или иначе — военным или политико-дипломатическим способом — конфликт должен будет закрепить все до единого требования России, включая и требование об организации новой архитектуры евразийской безопасности. Существование НАТО в этом сценарии не предусматривается, а, значит, ни о чём подобном в ближайшие годы, а, может, даже и десятилетия, договориться с коллективным оторванным от реальности Западом не удастся. Поэтому, очевидно, на данном этапе конфликт будет завершён международным признанием новых территориальных реалий, нейтрализацией Украины, роспуском её вооружённых сил и её тщательной и скрупулёзной денацификацией.