Удивительно, что он вообще был. Пока что это игрушка для обеспеченных, максимум как второй или третий автомобиль, но никак не их замена.

Российский автомобильный рынок к массовому появлению электрокаров пока, очень мягко говоря, не готов. Мало того, что электромобили, несмотря на их значительно более простое устройство по сравнению с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, дороже своих бензиновых/дизельных одноклассников минимум на 50 %, хотя должно быть ровно наоборот, так ещё и представленный в России официально электромобильный ряд сейчас крайне скуп и неоднозначен.

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Свою роль играет и отсутствие развитой инфраструктуры, и климат, снижающий привлекательность электромобилей. В общем, замкнутый круг: инфраструктура не развивается, потому что электрокаров мало, электрокаров мало, потому что инфраструктура не развивается. Данное положение дел меняться не торопится, поэтому нет ничего удивительного в том, что продажи электромобилей в России измеряются всего единицами тысяч в месяц, причём последние четыре месяца наблюдается постоянный и очень существенный спад.

Согласно информации аналитического агентства «Автостат», в марте текущего года было продано 2 499 электромобилей, в апреле 2 237, в мае уже всего 1 096, а в июне и вовсе — 1 071.

Логично предположить, что рынок попросту уже насыщен: по причинам, изложенным в первых двух абзацах, смысла во владении электрокаром в России не так много, как может показаться. Как итог, все, кто хотели, электромобили уже купили. Необходимо понимать, что на нынешнем уровне развития электромобилей они никак не могут заменять традиционный автомобиль. Как вторую или даже третью машина в семье — в виде большой игрушки — ещё понять можно. Как единственное личное транспортное средство — слишком ненадёжно и неактуально по ряду конструктивных причин, в первую очередь относящихся к аккумуляторным батареям и неспособности их заряжаться в сроки, сопоставимые с заправкой бензобака в стандартном автомобиле.