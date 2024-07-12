Запуск нового оборудования позволил компании достичь производительности в 350 млн баллонов ежегодно.

Компания «Аэробалл» из Невинномысска увеличила производственные мощности на 35%, нарастив выпуск алюминиевых баллонов. Продукция предприятия сможет практически полностью вытеснить с российского рынка аналогичную продукцию из Европы и Азии. Общий объём инвестиций составил 1,6 млрд рублей. Льготный заём в размере 1,1 млрд рублей предоставил Фонд развития промышленности (ФРП).

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На средства займа, полученного в 2023 году, «Аэробалл» приобрёл две производственные линии общей мощностью 92 млн аэрозольных баллонов в год. Ранее, в период с 2020 по 2023 годы, компания установила шесть аналогичных линий. Для приобретения первой из них также использовались заёмные средства ФРП в размере 400 млн рублей.

Запуск нового оборудования позволил компании достичь производительности в 350 млн баллонов ежегодно. «Аэробалл» получил возможность удовлетворить растущий спрос на аэрозольную упаковку в России и занять лидирующие позиции в отрасли. Достигнув проектной мощности, предприятие сможет закрыть до 75% потребностей отечественного рынка. Также запуск двух новых линий позволил увеличить число рабочих мест на 12%. Сегодня на предприятии трудится 244 человека.

В качестве сырья для производства используются алюминиевые заготовки, изготовленные в Невинномысске из отечественных материалов. На предприятии внедрены энергосберегающие технологии, а также технологии снижения расхода материалов. Уровень локализации производства составляет 85%.

Продукция компании применяется для расфасовки парфюмерно-косметических товаров и бытовой химии: от лака для волос до освежителей воздуха. Аэрозольные баллоны востребованы также в лакокрасочной и фармацевтической отраслях.

Чем же алюминиевые баллоны превосходят другие виды упаковки? Прежде всего, они обеспечивают сохранность продукции. Лёгкость и прочность делают их удобными при транспортировке. Кроме того, алюминий подлежит многократной переработке без потери качества, что обеспечивает высокую экологичность упаковки.