Общий объём инвестиций — около 4 млрд рублей.

На заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Новгородская» и совета при губернаторе Новгородской области по улучшению инвестиционного климата были представлены три новых проекта с общим объёмом инвестиций около 4 млрд рублей.

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Компания «Химки Рир» планирует запустить производство огнезащитных самонесущих плит. Инвестиции в проект составят почти 1,5 млрд рублей. «Продукция чрезвычайно востребована, — отметил генеральный директор «Химки Рир» Сергей Еремеев. — Сегодня цена нашей плиты вдвое ниже, чем в среднем по рынку». Планируемая производственная мощность — 960 тыс. кв. м продукции в год. Компания намерена создать более 80 рабочих мест и привлечь к сотрудничеству молодых специалистов из региона.

Ещё один проект — создание производства силового кабеля напряжением до 3 кВ. Инвестор — «Кабельный завод русский свет». Объём инвестиций — 2 млрд рублей. Выход на плановую мощность — почти 50 тыс. км продукции в год — ожидается в 2026 году. Основным поставщиком материалов и комплектующих станет Новгородский металлургический завод.

Производственная компания «Блазар» представила проект по созданию производства электротехнической продукции, востребованной в таких отраслях, как производство электродвигателей и трансформаторов. Планируемый объём выпуска — 2 160 тонн продукции в год. Инвестиции в проект составят более 215 млн рублей, будет создано около 40 новых рабочих мест.