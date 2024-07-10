Почему так произошло — догадаться не так сложно.

Российский шинный холдинг S8 Capital готовится запустить производство на бывшем заводе японской компании Bridgestone в Ульяновске. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора «Кордианта» Вадима Володина, конвейер предприятия планируется запустить уже в ноябре текущего года. Примечательно, что на площадке будут выпускаться шины не под брендом Bridgestone, а под маркой Gislaved. Сам завод также будет переименован.

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Стоит отметить, что S8 Capital приобрел ульяновский завод Bridgestone в июне 2023 года. Японский шинный гигант объявил о планах по уходу с российского рынка осенью 2022 года, после чего начал поиск покупателя для своих активов в РФ. Ульяновский завод был остановлен ещё в марте 2022 года.

Напомним, что S8 Capital уже владеет российскими активами Continental и компанией Cordiant. Интересно, что шины под брендом Gislaved уже выпускаются на другой российской площадке, входящей в состав шинного кластера – бывшем заводе Continental в Калуге.

По словам Вадима Володина, на ульяновском заводе будут производиться шины массового и премиального сегментов. В настоящее время компания занимается адаптацией рецептур, проводит тестирование и готовится к пуско-наладочным работам.

Завод Bridgestone в Ульяновске был запущен в 2016 году. Инвестиции в строительство предприятия составили порядка 12,5 млрд рублей. Мощность площадки — 2,4 млн покрышек в год. Ранее глава «Кордианта» заявлял, что планирует к 2025 году довести объём производства на ульяновском заводе до 1,2 млн шин.

В 2023 году, по оценкам «Кордианта», российский рынок шин для легковых автомобилей вырос на 16% по сравнению с предыдущим годом и составил 45,7 млн покрышек. Прогноз оператора системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ еще более оптимистичен — по итогам текущего года ожидается увеличение рынка примерно на 10%.

Добавление новых производственных мощностей позволит «Кордианту» укрепить свои позиции на российском рынке. В настоящее время компания занимает второе место по объёмам производства шин, уступая лишь «Татнефти» с заводом Ikon Tyres (бывший Nokian). Мощности лидера рынка составляют 17,5 млн шин в год, в то время как «Кордиант» выпускает 15 млн покрышек.