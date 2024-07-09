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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Индия стала главным рынком сбыта российской нефти
Неудивительно.

Несмотря на то, что в Индии живут порядка полутора миллиардов человек, примерно половина из них находятся за чертой бедности, а об уровне доходов остальных нет смысла даже и говорить. Тем не менее, государство делает всё, что в его силах, чтобы решить эту серьёзную проблему. В частности, укрепляет отношения с Россией как с поставщиком энергоресурсов. Чтобы дополнительно зафиксировать дружественный статус российско-индийских отношений, в Москве с государственным визитом находится премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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Впрочем, главная тема данного материала не о визите премьера Индии, а о том, что ему сопутствовало. А сопутствовало оглашение информации о том, что Индия теперь является главным мировым покупателем российской нефти: объём поставок увеличился примерно до 90 миллионов тонн в 2023 году, о чём сообщил вице-премьер Александр Новак. Тем самым Россия на 40 % покрывает все потребности Индии в нефтепродуктах.

Безусловно, было бы гораздо лучше и правильнее для России, если бы вместо сырой нефти в Индию гнали уже продукты её переработки — так гораздо выгоднее — но пока что избыточных мощностей нефтеперерабатывающих заводов в России нет.

Также проблемой является тот факт, что за нефть Индия расплачивается рупиями, которые не являются свободно конвертируемой валютой. Проще говоря, Россия продаёт в Индию гораздо больше продукции, чем Индия в Россию, и из-за этого возникает избыток неконвертируемых рупий, которые либо лежат мёртвым грузом, либо требуют вложения в индийскую экономику. В том числе по этой причине странам-членам БРИКС нужно как можно скорее создавать новую резервную валюту, общую для всего объединения.

#россия #политика #экономика #индия #нефть
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