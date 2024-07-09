Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Рособрнадзоре верят, что школьники не согласятся на отмену ЕГЭ в пользу традиционной формы оценки знаний
У школьников хотя бы для проформы, может, стоит поинтересоваться, нужно ли им натаскивание на сдачу ЕГЭ в течение двух последних классов школы?

Вокруг Единого государственного экзамена (ЕГЭ), служащего в России одновременно и выпускным экзаменом в школе и вступительным в высшее учебное заведение, с самого момента его появления и по сей день бушуют перманентные скандалы.

реклама

Защитники ЕГЭ справедливо утверждают, что главное достижение такой формы оценки знаний — это возможность условному талантливому школьнику из глубинки поступить в столичный вуз. Скептики же ровно также справедливо отмечают, что государство должно развивать систему высшего образования в регионах, чтобы все, кому не лень, не ломились в Москву или Петербург за красивой жизнью, а учились неподалёку от места рождения и получали столь же качественное образование, как в столице.

В общем, и на стороне тех, и других, есть весомые и очень правильные по сути аргументы, но единый госэкзамен остаётся и является безальтернативным вариантом, стоящим школьникам огромных нервов, а их родителям — больших денег на подготовку к экзамену. Не скажем ничего нового, если отметим, что последние пара лет школьного обучения — это именно натаскивание на сдачу ЕГЭ. В Рособрнадзоре при этом непреклонны и даже позволяют себе делать заявления от имени школьников.

Так, по словам главы ведомства Анзора Музаева, нынешние школьники даже не представляют себе, что такое традиционная форма оценки знаний, когда нужно сдавать несколько выпускных школьных экзаменов, а затем ещё и несколько вступительных экзаменов в том вузе, в который абитуриент желает поступить. Дескать, поэтому школьники «никогда не согласятся» на отмену ЕГЭ в пользу старой системы.

Здесь господину Музаеву следовало бы напомнить, что СССР/Россия провёл ликбез, осуществил индустриализацию и был сверхдержавой с колоссальным научным и техническим потенциалом, подготавливая специалистов именно по старой, традиционной системе обучения и оценки знаний. Кому надо, тот поступит, куда хочет, а кому не надо — может, и не следует отнимать чужие бюджетные места? Вообще, тут надо спрашивать у школьников и их родителей, а не считать себя вправе говорить от имени других.

Вопрос ЕГЭ и правомерности его сохранения в России в очередной раз был поднят после того, как депутаты ГД от партий ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли законопроект об отмене единого госэкзамена и возвращении традиционной формы оценки знаний школьников и абитуриентов.

#россия #политика #наука #образование
+
Написать комментарий (0)
Западная пресса предсказуемо стала использовать трагедию в детской больнице в Киеве в целях информационной накачки
На развитие станкостроения в России выделят 130 млрд рублей в ближайшие три года — Мишустин
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
14
"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
30
Windows XP в 2024 году - Часть 1
24
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
Мое мнение о Pixel 7 Pro
7
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
2
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
103
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
3
Мое мнение о наушниках Sonos Ace
8

Сейчас обсуждают

Urkins_2
17:58
как раз твой вантуз с помойки.Топовый охлад .ага 70 градусов и 2250 оборотов.куда уж топовей..на какой помойке нашел или отдали как уо дурачку в каком центре ?
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Nvidia Hater
17:55
ты изначально врешь всегда.начиная от тестов проплаченных от того козла который на 4 линии карту перевел.до скринов о балансе.ты пиздабол и чмо.трус ты это само собой.ты парашник только в инете могешь...
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
l33t_h4x00r
17:51
надо было взахлеб пиарить как куртка лучи...
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Urkins
17:51
Скрины не левые, я никогда не вру в отличие от ничтожеств с амдшной гнилой душонкой, от тебя никогда ни одного скрина не будет, т к ты нищий, трус и умственно неполноценен чтобы заработать хоть что то...
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Nvidia Hater
17:48
ты трусливое чмо.я тебе предложил приехать в часть .и ?а голосом какой смысл с тобой говорить,о чем .орать друг на друга и смысл ?ты для меня ничтожество.которое левые скрины напиздило в инете о балан...
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Urkins
17:45
Ты не особо то мне нервы мотаешь, я могу немного позлиться, но я уже успокоился, ты показал что ты трусливое ничтожество неспособное даже голосом за себя постоять. Ты нищий, живёшь в дерьме, по тебе в...
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Nvidia Hater
17:44
зрение проверь.долбозавр
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
BOBIUS
17:44
Если будет красный текстолит, куплю)
Самые доступные модели Porsche снимут с производства раньше ожидавшегося
Сергей Ащев
17:43
Ничего подобного, на Авито полно японской, американской винтажной аппаратуры. Компания Midea давно дружит с Toshiba, производят холодильники, стирки, встраиваемую технику, Hisense принадлежит Toshiba ...
Samsung будет выпускать и упаковывать 2-нм чипы для японского ИИ-стартапа
Nvidia Hater
17:39
я тебе право сдохнуть уступлю.ты желчью захлебнешься ну или писанут тебя в подьезде перышком по ребрышкам.А я в 46 свои полон сил и здоров.Не пью.спортом занимаюсь а не в игрушках сижу как ты,с качест...
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем