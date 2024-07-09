У школьников хотя бы для проформы, может, стоит поинтересоваться, нужно ли им натаскивание на сдачу ЕГЭ в течение двух последних классов школы?

Вокруг Единого государственного экзамена (ЕГЭ), служащего в России одновременно и выпускным экзаменом в школе и вступительным в высшее учебное заведение, с самого момента его появления и по сей день бушуют перманентные скандалы.

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Защитники ЕГЭ справедливо утверждают, что главное достижение такой формы оценки знаний — это возможность условному талантливому школьнику из глубинки поступить в столичный вуз. Скептики же ровно также справедливо отмечают, что государство должно развивать систему высшего образования в регионах, чтобы все, кому не лень, не ломились в Москву или Петербург за красивой жизнью, а учились неподалёку от места рождения и получали столь же качественное образование, как в столице.

В общем, и на стороне тех, и других, есть весомые и очень правильные по сути аргументы, но единый госэкзамен остаётся и является безальтернативным вариантом, стоящим школьникам огромных нервов, а их родителям — больших денег на подготовку к экзамену. Не скажем ничего нового, если отметим, что последние пара лет школьного обучения — это именно натаскивание на сдачу ЕГЭ. В Рособрнадзоре при этом непреклонны и даже позволяют себе делать заявления от имени школьников.

Так, по словам главы ведомства Анзора Музаева, нынешние школьники даже не представляют себе, что такое традиционная форма оценки знаний, когда нужно сдавать несколько выпускных школьных экзаменов, а затем ещё и несколько вступительных экзаменов в том вузе, в который абитуриент желает поступить. Дескать, поэтому школьники «никогда не согласятся» на отмену ЕГЭ в пользу старой системы.

Здесь господину Музаеву следовало бы напомнить, что СССР/Россия провёл ликбез, осуществил индустриализацию и был сверхдержавой с колоссальным научным и техническим потенциалом, подготавливая специалистов именно по старой, традиционной системе обучения и оценки знаний. Кому надо, тот поступит, куда хочет, а кому не надо — может, и не следует отнимать чужие бюджетные места? Вообще, тут надо спрашивать у школьников и их родителей, а не считать себя вправе говорить от имени других.

Вопрос ЕГЭ и правомерности его сохранения в России в очередной раз был поднят после того, как депутаты ГД от партий ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли законопроект об отмене единого госэкзамена и возвращении традиционной формы оценки знаний школьников и абитуриентов.