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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На развитие станкостроения в России выделят 130 млрд рублей в ближайшие три года — Мишустин
Это крайне немного, если подумать.

Факт проведения в России новой индустриализации неоспорим: новые предприятия открываются каждый день, и спектр их деятельности крайне широк — от пищевого производства до самолётостроения. Но основа основ любой промышленности — это станки, производство которых в России было загублено в результате шоковой терапии 1990-х. Часть станкостроительных производств осталась «за границей» — в осколках СССР/России, часть была разворована и распродана, а другие закрылись по причине неконкурентоспособности со станкостроительной продукцией Японии, Италии, Германии и США.

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Лишь недавно в исторической перспективе российское политическое руководство осознало, что так дальше действовать нельзя, и технологическая зависимость от коллективного Запада в случае чего будет этим самым Западом использована как оружие. Так и произошло сначала в 2014 году, а затем в массированном формате — в 2022 году и продолжается по сей день.

Выводы из сложившейся ситуации, к счастью, делаются. Так, например, в России лишь с очень невысокими темпами растёт станкостроительная отрасль, и то, что такими темпами успеха не добиться, осознают в правительстве страны. Процесс будет ускоряться, и чтобы слова впоследствии стали реальностью, на развитие станкоинструментальной отрасли в России государство выделит 130 миллиардов рублей в течение трёх лет. Об этом заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Речь идёт о деньгах, выделяемых на техническое перевооружении производителей станков и прочего оборудования, подходящего под категорию средств производства. Вместе с тем, добавил Мишустин, Россия будет создавать центры развития промышленной робототехники.

#россия #экономика #промышленность #импортозамещение #станкостроение #индустриализация
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