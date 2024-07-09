Дело не просто нужное, оно ещё и крайне запоздалое.

Сейчас в России идёт новая индустриализация, а вместе с ней растёт и потребление электроэнергии, которую сначала надо произвести. В ближайшие годы темпы индустриализации будут только расти, поэтому и энергетическое машиностроение будет закономерно перегружено заказами. Чтобы именно предложение не стало «бутылочным горлышком», сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что в Рыбинске будет построен новый механосборочный комплекс, который позволит увеличить серийное производство газовых турбин большой мощности ГТД-110М.

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Согласно комментарию «Ростеха», после ввода нового предприятия в строй удастся нарастить выпуск турбин ГТД-110М с 2028 года до четырёх штук в год. Что, безусловно, является смехотворным количеством в масштабах России и её потребностей, но лиха беда начало.

Электрическая мощность ГТД-110М в составе газотурбинных и парогазовых энергетических установок составляет 115 МВт. Первая такая серийная турбина будет задействована на ТЭС «Ударная», а ещё три турбины ГТД-110М установят в 2025—2026 годах на Новочеркасской ГРЭС в рамках проекта по её модернизации.

Как отмечает «Ростех», ГТД-110М — это первая российская серийная газовая турбина такой большой мощности; ранее они все закупались за рубежом. Сейчас Россия бы и рада продолжать всё закупать за рубежом, но путь в этом направлении теперь закрыт — как минимум до полной и безоговорочной смены западных политических элит и функционеров. Что, в общем-то, к лучшему, иначе бы утрата Россией её колоссальных компетенций во всех отраслях машиностроения (кроме гражданского автомобилестроения) так и продолжалась.