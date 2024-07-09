Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России расширят производство газовых турбин большой мощности ГТД-110М
Дело не просто нужное, оно ещё и крайне запоздалое.

Сейчас в России идёт новая индустриализация, а вместе с ней растёт и потребление электроэнергии, которую сначала надо произвести. В ближайшие годы темпы индустриализации будут только расти, поэтому и энергетическое машиностроение будет закономерно перегружено заказами. Чтобы именно предложение не стало «бутылочным горлышком», сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что в Рыбинске будет построен новый механосборочный комплекс, который позволит увеличить серийное производство газовых турбин большой мощности ГТД-110М.

реклама

Согласно комментарию «Ростеха», после ввода нового предприятия в строй удастся нарастить выпуск турбин ГТД-110М с 2028 года до четырёх штук в год. Что, безусловно, является смехотворным количеством в масштабах России и её потребностей, но лиха беда начало.

Электрическая мощность ГТД-110М в составе газотурбинных и парогазовых энергетических установок составляет 115 МВт. Первая такая серийная турбина будет задействована на ТЭС «Ударная», а ещё три турбины ГТД-110М установят в 2025—2026 годах на Новочеркасской ГРЭС в рамках проекта по её модернизации.

Как отмечает «Ростех», ГТД-110М — это первая российская серийная газовая турбина такой большой мощности; ранее они все закупались за рубежом. Сейчас Россия бы и рада продолжать всё закупать за рубежом, но путь в этом направлении теперь закрыт — как минимум до полной и безоговорочной смены западных политических элит и функционеров. Что, в общем-то, к лучшему, иначе бы утрата Россией её колоссальных компетенций во всех отраслях машиностроения (кроме гражданского автомобилестроения) так и продолжалась.

#россия #экономика #энергетика #импортозамещение #машиностроение
+
Написать комментарий (0)
Польша опять поднимала в небо авиацию на фоне масштабного ракетного удара ВС РФ по Украине
Россия стала массово «отстреливать» HIMARS: в зоне СВО за последние несколько дней уничтожено 5 пусковых установок
Нефтебаза в Волгоградской области повреждена в результате атаки БПЛА ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
14
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
29
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
Windows XP в 2024 году - Часть 1
24
Мое мнение о Pixel 7 Pro
7
"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
65
Мое мнение о наушниках Sonos Ace
8
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
3
Девятым президентом Ирана стал прозападный политик-реформатор - как это отразится на России
11

Сейчас обсуждают

Grotlon
14:35
И на чем основывано мнение, что Arrow Lake в играх будет медленнее? Мы знаем, что Lion Cove повысит IPC более чем на 14%, что объем L2 кеша увеличится на 50%.
Core Ultra 9 285K может разочаровать фанатов Intel, уступив в игровых тестах даже Ryzen 9 9950X
Александр Непогодин
14:32
у реалми явный кризис))) раз так начали клепать смартфоны и прибегать к старым "фитчам". Камеру перископ уже проходили и забраковали ибо все подвижное ломается!
Смартфон Realme GT 7 Pro будет оснащён аккумулятором емкостью 6000 мАч и зарядкой на 100 Вт
Макс Холод
14:29
Ну опять же, не буду кншн оправдывать АМД и говорить, что они никогда не будут хитрить, но я не понимаю, кто этот ужасный кал в виде блендера воспринимает как преимущество нвидиа, я эту прогу всем сер...
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
beltar
14:27
Я, конечно, извиняюсь, но в условиях Луны искривление пространства-времени будет немного меньше в силу того, что Луна имеет массу в 1.1% массы Земли всего, ЕМНИП. Конечно, там будет немного другой ход...
Учёные выяснили, что время на Луне идёт немного быстрее, чем на Земле
vl
14:27
пурга не пурга, но другой то нет
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Артём Николаев
14:25
Прям как с Медведевым
Девятым президентом Ирана стал прозападный политик-реформатор - как это отразится на России
seryi-34
14:20
Как это нет конкурентов у 3080 за 35к, а как же rx 6900 xt за те же деньги?)))
Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
Дмитрий Полежаев
14:18
7 нм уже есть(правда не свои литографы, как в общем и в США)
Глава ASML: КНР подминает под себя рынок полупроводников, пока Европа вводит очередной пакет санкций
El Grechko
14:17
Льготная ипотека сделана не для людей, а для застройщиков. Поэтому она неприменима к вторичке. Людям, нуждающимся в жилье, как раз она малополезна, а порой и вредна. Семьи, живущие в тесноте, предпочл...
Отмена льготной ипотеки оставит без доступа к жилью большинство работающих россиян
Александр Сечков
14:15
Да везде. ДЛСС 3.0 и ИИ это вообще основные двигатели продаж 4ххх поколения. А про них из каждого утюга вещалось.
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем