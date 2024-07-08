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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Старая добрая «Буханка» остаётся самой продаваемой моделью УАЗа
Рост общих продаж автомобилей завода составил 23,3 % по сравнению с первой половиной прошлого года.

По причинам, которые, наверное, нет смысла повторять в каждом подобном материале, отечественная автомобильная промышленность сейчас переживает какой-никакой, но всплеск спроса и предложения. Любителям «брутальных» автомобилей выбирать особо не приходится: либо УАЗ «Патриот», либо автобус (пассажиром, естественно). И вот, сегодня пресс-служба Ульяновского автозавода сообщила о том, что за первое полугодие 2024 года выпустил 19 249 автомобилей.

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Реализация же чуть отстаёт от производства: за указанный период было продано 16 572 автомобиля УАЗ. Впрочем, динамика положительная: это на 23,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего УАЗ продаёт коммерческих автомобилей СГР (в простонародье «Буханка») — 6 680 машин данной модели во всех её вариациях. На втором месте расположился внедорожник УАЗ «Патриот» с 4 936 единицами проданных экземпляров, затем следуют лёгкие грузовики «Профи» и «Пикап» с 2 481 и 2 187 единицами соответственно, ну и замывает модельный ряд внедорожник «Хантер» с 288 проданными экземплярами.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #уаз #«буханка»
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