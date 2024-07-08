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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российские истребители Су-30СМ с 2025 года начнут оснащаться новыми более мощными двигателями
Новые чисто формально и только для Су-30СМ. Так-то двигатели уже давно существуют и устанавливаются на более современные самолёты.

Авиационная промышленность в России сейчас на резком подъёме, что связано с необходимостью наращивания боевых возможностей страны на фоне увеличения численности вооружённых сил, формирования новых военных округов, а также, чего уж кривить душой, для восполнения потерь, понесённых в ходе специальной военной операции. Героем данного материала стал многоцелевой истребитель Су-30СМ, а если точнее, то его силовая установка.

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Главный конструктор Су-30 ОКБ «Сухой» Олег Панков в рамках интервью программе «Военная приёмка» заявил, что со следующего, 2025 года, данные многоцелевые истребители начнут оснащаться новыми для них двигателями.

По словам Панкова, за счёт оснащения Су-30СМ данными силовыми агрегатами удастся выиграть в скороподъёмности, сокращении радиуса разворота самолёта, увеличении ресурса двигателя, а также в экономичности. В серию двигатели для данных многоцелевых истребителей пойдут в следующем году.

Авторы передачи отмечают, что речь, по всей видимости, идёт о двигателях АЛ-41Ф1, устанавливаемых на российские истребители Су-35 и Су-57. То есть, технически данный двигатель является новинкой только для Су-30СМ.

#россия #экономика #авиация #промышленность #боевая авиация #авиастроение #су-30см #двигателестроение
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