Киев начал разгонять фейки о якобы намеренных ударах ВС РФ по гражданским объектам, но МО РФ эти «вбросы» опровергло.

Сегодня утром по всей Украине звучала воздушная тревога в связи с осуществлением вооружёнными силами России комбинированного ракетно-беспилотного удара. Основные удары пришлись по Киеву, Днепропетровску и Кривому Рогу, и вот, буквально только что Минобороны России дало официальный комментарий по данному событию.

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Согласно пресс-релизу МО РФ, сегодняшний утренний удар носил характер удара возмездия в ответ на непрекращающиеся попытки ВСУ наносить ущерб российским объектам энергетики и экономики. Российский ответный удар наносился по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также по авиабазам ВСУ. Все назначенные объекты были поражены, тем самым цель удара была достигнута.

К сожалению, без трагедии не обошлось: в ходе удара, вернее, в результате попыток украинской системы ПВО этот удар отразить, пострадала гражданская инфраструктура, из-за чего погибли и пострадали десятки мирных жителей вышеуказанных городов. Официальный Киев в свойственной себе манере сразу же раскрутил произошедшее как «намеренный удар» России по гражданским объектам Украины, но, как вы понимаете, спустя 2,5 года конфликта подобные «вбросы» уже не имеют того же эффекта, что в первые месяцы. Минобороны России же спокойно прокомментировало попытки киевского политического руководства использовать трагедию в своих нечистоплотных целях.

«Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.



Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций – обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца», — гласит официальный комментарий Минобороны России.