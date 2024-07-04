Там будут внедрены самые современные технологии и методы животноводства.

Компания АГРОЭКО приступила к строительству нового молочно-товарного комплекса в селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области. Новый объект рассчитан на содержание 3600 коров и планирует производить 33,9 тыс. тонн молока ежегодно. Ожидается, что производство создаст более 130 рабочих мест со средней зарплатой 65 тыс. рублей.

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Торжественная церемония закладки памятного камня состоялась при участии заместителя председателя Государственной думы РФ Алексея Гордеева, губернатора Воронежской области Александра Гусева, главы Верхнемамонского муниципального района Олега Михайлусова и председателя совета директоров ГК АГРОЭКО Владимира Маслова.

Инвестиции в проект составят около 6 млрд рублей. При проектировании комплекса были учтены передовые достижения молочной отрасли. На производстве будут внедрены современные технологии и методы разведения крупного рогатого скота.

Комплекс будет включать пять телятников для животных разных возрастов, два коровника, доильно-молочный блок и специальный корпус для животных в период отела. Для телят предусмотрено индивидуальное боксовое содержание.

Основные процессы, такие как доение, управление стадом, диагностика здоровья животных и навозоудаление, будут полностью автоматизированы. Для комфортного содержания коров коровники оборудуют водопроводом, автопоилками, канализацией, вентиляцией, боксами, электроосвещением и системой электродоения. Содержание коров будет осуществляться беспривязным методом, что является наиболее прогрессивным на сегодняшний день.

Процесс доения будет организован с учетом современных решений, что обеспечит высокие показатели стерильности молока. Оборудование доильного зала «Карусель» включает множество систем для максимальной автоматизации процесса. В доильном блоке также будет работать автоматическая система промывки и дезинфекции.

Качество молока будет контролироваться умной системой управления стадом, которая автоматически выстраивает движение стада по половозрастным группам. Каждая корова будет иметь свой номер и занесена в базу данных, где хранится вся информация о ней, включая историю и особенности. Регулярная диагностика здоровья стада также предусмотрена.

Комплекс будет оснащён лабораторией для оценки качества молока, где будут проверяться показатели обсемененности бактериями, содержание жира и белка, а также другие важные параметры.

АГРОЭКО планирует внедрить самые современные технологии и методы, чтобы обеспечить высокие стандарты качества и эффективности на новом молочно-товарном комплексе.