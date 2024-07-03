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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США выделили Украине пакет военной «помощи» на $2,35 млрд
Когда-нибудь это доберётся до адресата. Вот только может быть поздновато.

Когда агентство Reuters несколько часов назад сообщило о планах Пентагона выделить Украине пакет военной «помощи» на два с лишним миллиарда долларов (из ранее одобренной общей суммы в $50 миллиардов), сомнений не было: решение будет принято в кратчайшее время. И вот, буквально только что американское оборонное ведомство объявило о выделении сдвоенного пакета военной «помощи» на общую сумму в $2,35 млрд.

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Из этой суммы лишь $150 миллионов пойдут на поставки вооружений из наличных запасов Пентагона. В этот комплект поставки за $150 млн будут включены снаряды для артиллерии, боеприпасы для РСЗО HIMARS, миномётные мины, патроны для стрелкового оружия и гранаты, а также ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK.

Львиная же доля этого пакета — $2,2 млрд — представляет собой долгосрочный заказ Пентагона на предприятиях американского военно-промышленного комплекса. На эту сумму собираются заказать у ВПК производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot и NASAMS.

Сколько времени будут производиться эти ракеты, а также сколько стоит каждая ракета, не упоминается. В любом случае, лишнего времени у Украины нет: ей нужно всё оружие западного мира (потому что больше никто не даст), причём не завтра и даже не сегодня, а ещё позавчера. Только в этом случае, по мнению многочисленных военных аналитиков с реальным военным образованием и опытом участия в военных операциях, у Киева мог быть какой-нибудь пусть и крайне незначительный шанс на столь же крайне ограниченный успех.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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