Пять Су-27 уничтожены, два повреждены.

Вчера вечером в Сети с подачи тематических групп в социальных сетях появилась информация о групповом ударе оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» с кассетными боевыми частями по аэродрому ВСУ в Миргороде. Вскоре после этого события в Сети также стали появляться кадры с последствиями удара. Последствия эти, как понимаете, серьёзные для ВСУ, учитывая масштаб «выбитой» авиации. Показания разнились, но сегодня Минобороны России внесло ясность в произошедшее.

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Во-первых, российское оборонное ведомство подтвердило, что по аэродрому в Миргороде наносился групповой удар, а во-вторых, уточнило масштаб повреждений. Согласно официальной статистике, в ходе удара по аэродрому были уничтожены пять и повреждены два истребителя Су-27.

Отметим, что сегодня западная пресса уже начала сокрушаться по поводу произошедшего, вполне при этом, впрочем, справедливо заявляя, что Украина не может себе позволить потери таких масштабов.

Здесь, впрочем, западной прессе надо не очевидные комментарии делать, а всячески готовить своего читателя к неизбежному: к тому, что конфликт на Украине пора закруглять. Да, на российских условиях, да, придётся утереться, и да, Запад потеряет лицо по полной программе. Но ведь РФ предлагала всё решить дипломатическим способом. Не захотели. Теперь время сбора Западом плодов своей собственной некомпетентной внешней политики.