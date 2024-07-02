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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Всемирный банк включил Россию в список стран с высоким уровнем доходов
Справедливости ради, пока на границе с «доходом выше среднего». Но, как вы понимаете, это лишь начало.

В коллективно-западной пропаганде до сих пор принято игнорировать реальность, оперировать штампами, а также не замечать изменения ситуации в мире. Большинство западных сейчас правящих элит предпочитают ментально жить в 1980-е, а ещё лучше в 1990-е, когда единственными богатыми и что-то значащими государствами в мире были именно страны коллективного Запада. На тот момент западное высокомерие подтверждалось статистикой: весь глобальный Юг жил впроголодь, Китай ещё ничего не значил на мировой арене, а Россия находилась в тяжелейшем положении в результате распада себя как СССР вкупе с бесконечным шоковым состоянием экономики.

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На сегодняшний день, впрочем, всё сильно иначе, что подтверждается даже такими отнюдь не беспристрастными структурами, как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. Последний, в частности, перевёл Россию в категорию стран с высоким уровнем доходов. Таким образом, РФ является единственным осколком СССР, который обладает данным статусом — за исключением разве что стран Прибалтики, присутствие которых в данной статистике, как вы понимаете, полностью политизировано.

Справедливости ради, Россия находится в данной категории лишь в «пограничном» состоянии. Проще говоря, лишь в самом конце списка стран с высоким уровнем доходов: данная категория начинается с валового национального продукта в $14 005 на душу населения в год, тогда как в России эта статистика составила $14 250 на душу населения в год. Понятно, что Всемирный банк считает валовый национальный продукт в долларах по официальному обменному курсу, что, как мы знаем, в корне неверно и автоматически приводит к неверной трактовке статистики. Считать надо исключительно по ВНП по паритету покупательной способности — в этом случае все показатели стран глобального Юга и России будут умножены в 2—4 раза.

В очередной раз отметим, что статистика Всемирного банка запредельно политизирована. Это легко понять по тому факту, что организация перевела Украину, экономическое положение которой в реальности постоянно ухудшается, из категории стран с доходами ниже среднего в страны с доходами выше среднего, связав это с якобы растущим строительным сектором.

#россия #политика #экономика
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