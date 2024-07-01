В Тихом океане тоже есть, кому грозить.

Гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», основное предназначение которых это поражение надводных кораблей противника, но которые вполне способны наносить удары и по целям на земле, уже пару раз проходили боевое крещение в рамках специальной военной операции на Украине. Прошло всё успешно, поэтому сейчас «Цирконы» всё активнее устанавливают на корабли российского флота. Так, например, сегодня издание «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщило о том, что «Цирконы» теперь устанавливают и на корветы проекта 20385 в Тихоокеанском флоте.

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Согласно информации от источника «Известий», соответствующую модернизацию получили корветы «Гремящий» и «Проворный». В обоих случаях корабли теперь могут использовать три вида крылатых ракет — дозвуковые «Калибры», сверхзвуковые «Ониксы» и гиперзвуковые «Цирконы»,

На флоте гиперзвуковые ракеты считаются гарантией затопления кораблей противника, включая самые крупные — такие, как американские суперавианосцы класса «Нимиц». Понятно, что в последнем случае одного «Циркона» вряд ли хватит для полного вывода авианосца из строя, но в этом случае никто не мешает устроить гиперзвуковой залп.

Сейчас РФ является абсолютным лидером в гиперзвуковых технологиях. Те же Соединённые Штаты в данном аспекте пока даже не рядом.