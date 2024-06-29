Много это или не очень — решайте сами.

В Москве состоялась презентация кроссовера Hongqi HS3, мероприятие приурочено к старту продаж. Первые впечатления о доступном SUV премиум-класса от марки, принадлежащей FAW, будут представлены журналистами позже, а сейчас речь пойдёт об основных характеристиках, комплектациях и ценах. Паркетник Hongqi HS3, новинка на российском рынке, будет доступна с двумя моторами и вариантами привода — передним или полным. Ситуация же с комплектациями, к счастью, более разнообразная.

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Сам автомобиль был представлен на китайском рынке ещё в прошлом году как полноценное второе поколение модели: предшествующая версия, являвшаяся электрокаром под именем E-HS3, была выведена из продаж из-за невысокого спроса. Наверное, именно поэтому новый HS3 не имеет чисто электрической версии.

Габариты пятиместного кроссовера следующие: 4655 мм в длину, 1900 мм в ширину, 1668 мм в высоту, и 2770 мм колёсная база. Это делает модель сопоставимой по размерам с Infiniti QX50. На российском рынке Hongqi HS3 предлагается в двух версиях. В версии Comfort установлен 1,5-литровый турбированный двигатель, выдающий 156 л.с. и 252 Нм крутящего момента. Этот вариант оборудован семиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Версия Deluxe оснащена 2.0-литровым турбомотором мощностью 245 л.с. (380 Нм) и восьмиступенчатым автоматом, а также по умолчанию имеет полный привод. Согласно объявленным данным, HS3 с двигателем 1.5T разгоняется до 100 км/ч за 9,9 секунды, а с 2.0T — за 6,7 секунды.

Машина оснащена широким спектром стандартного оборудования, включая светодиодные фары, панорамный люк, электропривод багажника, атмосферную подсветку, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему, бесключевой доступ, систему старт-стоп, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон. Версия Deluxe отличается 20-дюймовыми колесами (по сравнению с 19-дюймовыми у версии Comfort), вентиляцией передних сидений, функцией бесконтактного открывания багажника, автопарковкой, подогревом руля и ионизатором воздуха.

Рекомендованная цена на Hongqi HS3 Comfort составляет 3 990 000 рублей, а на версию Deluxe — от 4 590 000 рублей.