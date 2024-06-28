Раз по-хорошему не понимают, вариант «по-плохому» есть всегда.

Когда Россия/СССР и США заключали договоры о взаимном разоружении, предполагалось, что обе стороны будут уважать интересы друг друга и не пользоваться фактом разоружения в нечистоплотных целях. Затем произошёл коллапс СССР, в результате которого Россия многократно ослабила свои позиции на мировой арене, а США возомнили себя победителями в Холодной войне, которым всё можно.

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Можно, в представлении американских элит, нарушать международное право, можно нарушать договоры, поступаться вопросами глобальной безопасности, игнорировать всё и не перед кем не отвечать. Так в одностороннем порядке США стали выходить из договора о ПРО, из договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности, расширять НАТО, создавать в подбрюшье России угрозы, и в целом подтираться всеми нормами и приличиями. Эскалация продолжается, и вот, сегодня президент России Владимир Путин, проводя заседание Совета Безопасности РФ, заявил, что России необходимо реагировать на действия США

«Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем [средней и меньшей дальности — прим. ред.] и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где, если это потребуется для обеспечения нашей безопасности, их размещать», — заявил глава государства.

Следует понимать, что мы живём в период тотальной трансформации мирового порядка, итогом которого станет требование неукоснительного соблюдения международного права и организация новой архитектуры евразийской безопасности.