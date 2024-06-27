Да определять-то можно что угодно, а говорить можно ещё больше. Где ресурсы, возможности, потенциал для реализации чудо-планов?

Украинский кризис стал спусковым крючком для появления на западной политической арене функционеров, оперирующих в обратной зависимости между своими возможностями и своими заявлениями. Взять, например, Эстонию, премьер-министр которой Кая Каллас настолько сильно грезит идеей победы над Россией, что санитары скоро перестанут делать вид, будто ничего не замечают. Понятно, что Эстония не сама хочет побеждать Россию, а, так сказать, присоединиться к данному процессу, параллельно работая главным задирой.

реклама

Сегодня, например, госпожа Каллас, которая скоро сменит любителя «райских садов» Жозепа Борреля на посту главы так называемой Евродипломатии, заявила, что победа Украины должна стать для Запада целью текущего кризиса.

Также премьер Эстонии повторила избитые западные штампы про «российский империализм», которому необходимо «дать отпор», а также решила блеснуть эрудицией и привела в пример прочитанную, очевидно, за час до выступления цитату историка Тимоти Снайдера.

«Не всегда возможно выиграть войну, но вы никогда в них не выигрываете, если победа не поставлена как конечная цель», — процитировала Каллас Снайдера.

Лучше бы она этого, конечно, не делала, потому что вот этот момент с «не всегда возможно выиграть войну» явно не понравится западным ястребам и действующему украинскому политическому руководству. Цель-то поставить можно, но для её реализации должны быть ресурсы, воля и смысл. У Запада в этом конфликте нет ни одного из ключевых условий для победы, а одними словами подобные задачи, как вы понимаете, не решаются. А уж за «победу» можно при желании выдать что угодно — даже фактическое поражение. Нафантазируют себе, будто Россия очень сильно ослабла в результате этого конфликта, и скажут, что в этом и есть победа; а утрата Украиной территорий и будущего — так, небольшая плата за «ослабление» оппонента.