Никакой победы не было. СССР (Россия) из неё самоустранился. А это совсем не одно и то же.

Когда конкретно произошло окончание Холодной войны, политологи и историки спорили, спорят и будут спорить, но в основном все сходятся во мнении, что полное окончание этого поистине страшного геополитического противостояния напрямую связано с распадом СССР в декабре 1991 года, и именно эту дату можно считать формальной датой окончания Холодной войны. Несмотря на то, что, по сути, это было просто геополитическое противостояние, но Соединённые Штаты Америки возомнили себе, будто они вышли из Холодной войны единоличными победителями, и слушать мнение тех, кто говорят как есть — никакой победы не было, Советский Союз просто самоустранился в результате предательства коммунистических элит — даже не желают.

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Сейчас Вашингтону уже прямым текстом говорят: вы не победили в Холодной войне, прекратите себя вести, будто вы победители, это никогда не было правдой, не является ею и вряд ли таковой будет. В частности, сегодня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), заявил, что вера США в свою победу в Холодной войне — это большое заблуждение.

«Соединённые Штаты Америки в какой-то момент посчитали, что они выиграли Холодную войну. Это было очень серьёзное заблуждение. Они её не выиграли. Более того, они в шаге от проигрыша», — заявил Медведев.

Одни политологи считают, что на самом деле Холодная война не заканчивалась вовсе. Другие же полагают, что мы перешли в период Новой Холодной войны. На самом деле, безусловно, окончание первой Холодной войны связано исключительно с постоянными односторонними уступками Западу сначала советской, а потом и новой российской власти. Собственно, в этом и есть все российско-западные отношения: если Россия идёт на уступки в одностороннем порядке, её все любят и даже обожают. Как только уступки заканчиваются, сразу как по щелчку пальцев начинается демонизация России и её лидеров, причём даже в том случае, если условно «вчера» их рисовали исключительно как ангелов. Нужна ли такой ценой западная любовь — вопрос риторический.