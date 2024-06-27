Германия перестаёт «тянуть» — самой не хватает.

В результате экономической агрессии в отношении России Германия из локомотива Евросоюза превратилась в единственное государство, в котором официально было признано начало технической рецессии. По факту, конечно, рецессия сейчас во всём ЕС, но к чести Берлина, ему, в отличие от остальных, хотя бы хватило совести это признать.

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Помимо последствий экономической агрессии против России на шею Германии свалились сотни тысяч украинских беженцев, которые припеваючи себе поживают на щедрое немецкое пособие, которое им оплачивают законопослушные немецкие трудящиеся. Бесконечно содержать приехавших за красивой и бесплатной для них жизнью беженцев Германия не хочет, да и, как вы уже поняли по заголовку данного материала, не может: доходы государства редеют, а расходы постоянно летят куда-то в стратосферу из-за возросших цен на энергоносители и необходимости субсидировать коммунальные платежи.

По этой причине канцлер Германии Олаф Шольц сегодня заявил о том, что Германия, а вместе с ней ещё Польша и Чехия, направили прошение в Еврокомиссию о предоставлении средств для обеспечения украинских беженцев. По мнению Шольца, эти три страны приняли наибольшее количество украинских беженцев во всём ЕС, и настала пора, когда Евросоюз как наднациональный орган примет решение о выделении им дополнительных средств на содержание беженцев.

Как отметил канцлер ФРГ, беженцев необходимо не только обеспечивать всеми жизненноважными товарами и услугами, но и вести для них языковые курсы и курсы профессиональной подготовки. При этом Шольц не стал уточнить, какая доля беженцев вообще приехала в Европу делать что бы то ни было, кроме гуляния за чужой счёт.