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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Hyundai представила свой новый автомобиль Inster — это электрическая версия кроссовера Casper
На самом деле, различий больше.

Hyundai представила свой новый автомобиль под названием Inster, который является полностью электрической версией субкомпактного кроссовера Casper. Продажи этой модели начнутся летом. Inster предлагает удлиненную колёсную базу и передовые технологии в салоне, отличаясь от Casper, который доступен исключительно в Южной Корее. Hyundai планирует реализовать Inster также в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, став глобальной моделью.

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Дизайн Inster во многом унаследован от Casper 2021 года, однако добавляёт электрические инновации. Автомобиль получил обновлённые бамперы, разнообразный выбор колес от 15-дюймовых до 17-дюймовых, новые светодиодные фары и фонари. По сравнению с Casper, Inster имеет на 230 мм больше длину и увеличенную колёсную базу на 180 мм.

Габариты новинки составляют 3825 x 1610 x 1575 мм при колёсной базе 2580 мм. В Европе Hyundai позиционирует Inster между моделями сегмента A-SUV (Toyota Aygo X и Suzuki Ignis) и B-SUV (Jeep Avenger и VW T-Cross). Кроме того, компания заявила о версии Inster Cross, которая будет представлена в будущем.

В салоне автомобиля установлены два 10,25-дюймовых дисплея, док-станция для беспроводной зарядки, 64-цветное светодиодное освещение, подогрев передних сидений, люк на крыше и полный комплект функций ADAS. Багажник вмещает 280 литров и может быть увеличен до 351 литра при сложенных задних сиденьях.

Базовая модель оснащена одним электродвигателем мощностью 95 л.с. и крутящим моментом 147 Нм. Аккумуляторная батарея ёмкостью 42 кВт•ч обеспечивает запас хода более 300 км без подзарядки. Версия Long Range имеет электродвигатель мощностью 113 л.с. и батарею ёмкостью 49 кВт•ч, позволяющую проехать наилучшее в сегменте расстояние — 355 км.

Зарядка от 10 до 80 % при мощности 120 кВт займёт 30 минут, а при 11 кВт полная зарядка займёт 4 часа для стандартной модели и 4 часа 35 минут для модели Long Range. Hyundai Inster поступит в продажу летом этого года, а стоимость пока не была объявлена.

#автомобили #hyundai #hyundai inster
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