На самом деле, различий больше.

Hyundai представила свой новый автомобиль под названием Inster, который является полностью электрической версией субкомпактного кроссовера Casper. Продажи этой модели начнутся летом. Inster предлагает удлиненную колёсную базу и передовые технологии в салоне, отличаясь от Casper, который доступен исключительно в Южной Корее. Hyundai планирует реализовать Inster также в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, став глобальной моделью.

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Дизайн Inster во многом унаследован от Casper 2021 года, однако добавляёт электрические инновации. Автомобиль получил обновлённые бамперы, разнообразный выбор колес от 15-дюймовых до 17-дюймовых, новые светодиодные фары и фонари. По сравнению с Casper, Inster имеет на 230 мм больше длину и увеличенную колёсную базу на 180 мм.

Габариты новинки составляют 3825 x 1610 x 1575 мм при колёсной базе 2580 мм. В Европе Hyundai позиционирует Inster между моделями сегмента A-SUV (Toyota Aygo X и Suzuki Ignis) и B-SUV (Jeep Avenger и VW T-Cross). Кроме того, компания заявила о версии Inster Cross, которая будет представлена в будущем.

В салоне автомобиля установлены два 10,25-дюймовых дисплея, док-станция для беспроводной зарядки, 64-цветное светодиодное освещение, подогрев передних сидений, люк на крыше и полный комплект функций ADAS. Багажник вмещает 280 литров и может быть увеличен до 351 литра при сложенных задних сиденьях.

Базовая модель оснащена одним электродвигателем мощностью 95 л.с. и крутящим моментом 147 Нм. Аккумуляторная батарея ёмкостью 42 кВт•ч обеспечивает запас хода более 300 км без подзарядки. Версия Long Range имеет электродвигатель мощностью 113 л.с. и батарею ёмкостью 49 кВт•ч, позволяющую проехать наилучшее в сегменте расстояние — 355 км.

Зарядка от 10 до 80 % при мощности 120 кВт займёт 30 минут, а при 11 кВт полная зарядка займёт 4 часа для стандартной модели и 4 часа 35 минут для модели Long Range. Hyundai Inster поступит в продажу летом этого года, а стоимость пока не была объявлена.