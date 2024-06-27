Платформа одна и та же, различия только в экстерьере.

Компания Renault представила новый кроссовер Grand Koleos, разработанный на базе модели Geely Monjaro. Автомобиль получил уникальный дизайн экстерьера, хотя интерьер в значительной степени повторяет своего донора. Модель будет доступна как с двигателем внутреннего сгорания, так и в гибридной версии.

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Коллаборация между компаниями Renault и Geely Auto была объявлена несколько лет назад. По исходным данным, французская автомобильная группа осуществит производство новой линейки на корейском заводе Renault Samsung, которая была разработана совместно с Geely. Автомобили будут построены на платформе CMA, созданной в партнёрстве с Volvo (шведский бренд находится в собственности компании Geely). И вот наступил момент дебюта первой совместной модели: на открытой сегодня в Корее выставке Busan International Mobility Show был представлен кроссовер Renault Grand Koleos.

Следует отметить, что недавно предприятие Renault Samsung было переименовано в Renault Korea, а бренд Samsung уже стал частью истории — весь модельный ряд был передан под материнскую марку Renault. Корейцы, безусловно, узнают в новом автомобиле Grand Koleos хорошо знакомое название Koleos, но в новинке он представлен под индексом QM6, в то время как предыдущая версия называлась QM5.

Для создания нового Renault Grand Koleos корейского производства взяли за основу модель Geely Xingyue L, известную на экспортных рынках, включая Россию, как Geely Monjaro. Однако у Grand Koleos имеется свой уникальный дизайн экстерьера. Кроссовер был доработан с оригинальной радиаторной решёткой, передними бамперами, переработанными окнами в задних стойках и задним номерным знаком, перенесённым с багажной двери на бампер. Версия Esprit Alpine с характерными чертами, такими как вкрапления синего цвета, чёрная крыша и уникальные 20-дюймовые диски (для других версий предусмотрены 19-дюймовые колесные диски).

Длина Renault Grand Koleos составляет 4780 мм, колёсная база — 2820 мм. Габаритные размеры нашего Geely Monjaro — 4770 мм и 2845 мм соответственно. Объём багажника новинки Renault на данный момент не объявлен, однако объём грузового отсека с сложенным вторым рядом сидений составляет 2034 литра, в сравнении с 1532 литрами у кроссовера для российского рынка (разница может быть обусловлена различными методиками измерений).

В интерьере Grand Koleos практически полностью повторяет «китайского» донора, за исключением наличия руля с эмблемой Renault. Как и в случае с кроссовером Geely, предусмотрен отдельный пассажирский экран мультимедиа. Среди оборудования также заявлены проекционный дисплей, трёхзонный климат-контроль, аудиосистема Bose, системы кругового видеонаблюдения, автопарковка, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания на полосе движения.

В Южной Корее Renault Grand Koleos появится на рынке осенью, ценовое предложение пока не было представлено.