К Минфину и ЦБ, размещавшим активы в неблагонадёжных государствах и структурах, вопросов у компетентных органов так и не будет?

Как вы знаете, в 2022 году коллективный Запад произвёл незаконную заморозку российских активов, размещённых в западных странах и банках. Незаконная эта заморозка (можно называть воровством, кому как больше нравится) по той простой причине, что вооружённого конфликта между Россией и Западом нет; по сути, Запад вписался в чужой для него кризис, и вписался конкретно на стороне Украины и против России. Впрочем, всё это лирика, и вопросы во всей этой истории необходимо задавать Минфину РФ и ЦБ РФ, которые совершенно непонятно чем руководствовались, когда оставляли порядка 300 миллиардов евро.

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То, что Россия, скорее всего, никогда больше эти деньги не увидит, если только, конечно, к власти в западных странах не начнут приходить вменяемые политики и элиты, это данность. И морально готовить общество к тому, что деньги потеряны, начали в Минфине. Так, директор департамента контроля за внешними ограничениями российского финансового ведомства Дмитрий Тимофеев заявил, что вряд ли в обозримом будущем коллективный Запад вернёт России эти деньги.

«В общем, можно честно сказать, что эти деньги для нас надолго потерянные, если не навсегда», — невозмутимо заявил Тимофеев.

Напомним, что одним из условий прекращения украинского кризиса президент России Владимир Путин обозначил безусловное снятие с РФ всех незаконных рестрикций. Надо понимать, это требование также будет подразумевать и возвращение замороженных активов. И эти условия придётся исполнять, если Европа вообще хочет начать жить спокойно.