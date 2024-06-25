Официально это управляемые барражирующие боеприпасы.

Как вы хорошо знаете, военно-промышленный комплекс в России сейчас работает без выходных, без праздников, в три смены, и при этом наращивает производственные мощности посредством открытия новых производственных площадок. Результатом этого процесса стало многократное наращивание выпуска различных систем вооружений, на несколько порядков выросло производство боеприпасов, а также пошло в серию производство ставших незаменимыми в условиях специальной военной операции беспилотников.

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Один из таких типов беспилотников — дрон-камикадзе «КУБ» — производит концерн «Калашников», сообщивший сегодня о том, что партия данных управляемых барражирующих боеприпасов, а именно так официально именуются «КУБы», была поставлена в войска в рамках выполнения гособоронзаказа досрочно.

Как отмечает «Калашников», только за первые полгода 2024 года производственные площади отвечающего за выпуск «КУБов» предприятия были увеличены в десять рез. За счёт этого производство изделий, включая героев данного материала, удалось перевести в разряд массового.

Дроны-камикадзе «КУБ» используются преимущественно для поражения бронетехники противника в тактической глубине, хотя технически ничто не мешает использовать их и для поражения/уничтожения других важных целей.