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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Зачем МУС занимается этой показухой, учитывая, что ни одна серьёзная страна его юрисдикцию не воспринимает, вопрос для внимательных.

Так называемый Международный уголовный суд (МУС) продолжает заниматься вещами, о которых впоследствии ему придётся сильно пожалеть. Изображая некое подобие наднациональной организации, МУС сегодня объявил о выдаче ордеров на арест экс-министра обороны России, а ныне секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, а также начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

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Как гласит пресс-релиз МУС, вторая Палата предварительного производства выдала ордера на Шойгу и Герасимова из-за ситуации на Украине. В частности, МУС, и здесь, внимание, формулировка — «за предполагаемые международные преступления» — коими в организации считают нанесение российскими войсками ударов по «гражданской инфраструктуре» Украины в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. По сути, безусловно, удары по энергосистеме Украины никакими преступлениями не являются; это сугубо военная необходимость (обесточивание военной промышленности, в том числе «гаражной»), которую ВС РФ не реализовывали слишком долго.

Технически для Шойгу и Герасимова это ничего не значит: ни одна крупная и имеющая значение в мире страна юрисдикцию МУС не признаёт. Однако ряд государств всё-таки в своё время совершили необдуманный поступок и верховенство Международного уголовного суда над своим законодательством всё же признали. Безусловно, министров и военачальников России никто арестовывать по прибытии в эти страны не станет, поскольку последствия этого будут трудно совместимыми с государственностью таких стран, но во избежание неловких ситуаций теперь целый ряд направлений для вышеуказанных лиц, скорее всего, будет закрыт.

Важно понимать, что период жёсткой конфронтации между коллективным Западом и Россией, начавшийся по вине и из-за неадекватного поведения первого, это очень надолго. Как минимум до тех пор, пока в результате экономических и геополитических катастроф, вызванных действиями западных элит и функционеров, на Западе к власти не начнут приходить хотя бы минимально вменяемые политики, с которыми можно вести диалог. Пока что такие не просматриваются даже на горизонте.

#россия #политика #психиатрия
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