Сами же корейцы боятся пока идти вразрез с принятыми рестрикциями.

На калужском производстве компании Samsung стартовало первое контрактное производство под эгидой крупной российской группы «М.Видео-Эльдорадо». По информации издания «Коммерсантъ», три источника в сфере электроники поделились подробностями об этом событии.

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Одной из ключевых деталей стало предоставление российской компанией VVP Group (ООО «Центр дистрибьюции») производственных линий ритейлеру для использования на заводе, арендованном ранее в этом году. Согласно требованиям Министерства Промышленности и Торговли с 2023 года, южнокорейские компании должны были возобновить сотрудничество с российскими предприятиями.

По данным источников, «М.Видео-Эльдорадо» стремится запустить производство партии телевизоров под собственными марками Hi и Carrera. Планируемый объём производства может достигать до 500 тысяч устройств ежегодно.

Один из топ-менеджеров крупной розничной сети рассказал, что стоимость сборки одного устройства варьируется от $4 до $6 без учёта компонентов, что означает, что производство 500 тысяч телевизоров может оцениваться в $2–3 млн. Кроме того, по его мнению, в ближайшее время завод Samsung может быть полностью загружен выпуском бытовой техники, такой как стиральные машины и холодильники, по условиям контрактного производства. Представители VVP Group и «М.Видео-Эльдорадо» на запросы журналистов издания «Коммерсантъ» отвечать не стали.

Директор департамента бытовой техники «Марвел-Дистрибуция» Лариса Сенина подтвердила информацию о начале производства, отметив, что объём выпуска в текущем году может составить от нескольких сотен до полумиллиона телевизоров под обеими торговыми марками.

Опрошенный «Коммерсантом» инсайдер рассказал, что VVP Group изначально планировала производить собственную бытовую технику на предприятии Samsung. Однако высокая стоимость процесса и недостаточная загруженность завода привели к изменению планов. Контрактное производство снизит общие затраты на предприятии и, возможно, послужит отправной точкой для возвращения к идеям собственного производства в будущем.