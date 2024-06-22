До показателей станкостроения периода излёта СССР ещё развиваться минимум в пять раз. Вот такие дела.

Тема станкостроения для России весьма болезненная: СССР обладал циклопической станкостроительной отраслью, но после его распада многие заводы либо оказались «за границей», либо/и начинали закрываться, разворовываться, распродаваться и, как следствие, государство практически полностью утратило компетенции в этой отрасли. Тогда отдельным политическим «деятелям» в России даже хватало наглости и, откровенно говоря, узколобия, чтобы заявлять о том, что станкостроение стране не нужно, ведь кругом «друзья», которые всегда оборудование продадут.

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Как эти «друзья» начинают действовать, как только настаёт время «Ч», мы прекрасно увидели в феврале 2022 года: резкий разрыв всех связей с РФ по указанию США, нарушение всех договорённостей с Россией, нарушение принципов свободной торговли, незаконные нелегитимные односторонние рестрикции и прочее-прочее. Готовиться к такому развитию событий стали заранее, и завеса тайны над тем, как это происходит, потихоньку приподнимается. Так, с 2020 по 2023-й год включительно в России, по данным Росстата, почти вдвое увеличилось производство станков.

За 2023 год их выпустили 27 300 единиц, из которых 10 900 — это кузнечно-прессовые машины, 8 400 — металлорежущие станки без ЧПУ, 7 100 — деревообрабатывающие станки, и 900 единиц — токарные станки с ЧПУ. Если взглянуть на статистику, то несмотря на двукратный рост, общая статистика всё равно вызывает слёзы: в 1990 году, на излёте Советского Союза, в стране производили 127 000 станков, причём 16 700 из них — токарные с ЧПУ.

Возможным рост стал благодаря принятию в 2020 году стратегии развития станкостроения, которая будет действовать минимум до 2035 года. Необходимо понимать, что в нынешних условиях России необходимо в сжатые сроки выходить на уровень объёмов выпуска станков как минимум до половины советского. Без реализации этой задачи ни о какой реальной масштабной индустриализации не может вестись и речи.