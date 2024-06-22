Удар носил характер удара возмездия. Выводов официальный Киев из происходящего всё также не сделает.

Как мы уже неоднократно отмечали, киевское политическое руководство никак не может отказаться то попыток наносить ущерб российской транспортной инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу. Рамки текущего вооружённого конфликта запрещают Украине по международному праву наносить удары по территории России, но ложная уверенность в том, что отвечать Киеву ни перед кем не придётся, при всеобъемлющей поддержке коллективного Запада, провоцирует Киев на продолжение этой саморазрушительной политики.

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Саморазрушительная она по той простой причине, что в качестве ответа на попытки нанесения ущерба российской инфраструктуре ВС РФ наносят на несколько порядков более сильные удары возмездия (важно понимать, что эта «ответная» формулировка используется исключительно для зарубежного потребления; по факту подобные удары планируются сильно заранее) с далеко идущими последствиями для Украины и её экономики. Выводов Киев всё также не делает, и продолжает заниматься всем вышеуказанным. Поэтому сегодня ночью ВС РФ нанесли очередной комбинированный групповой удар возмездия по объектам энергетики Украины.

Согласно официальной сводке Минобороны России, при нанесении сегодняшнего удара использовались беспилотные летательные аппараты, а также крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Целями удара были объекты энергетики, обеспечивающие работу военных предприятий Украины, а также склады боеприпасов и предоставленных Западом авиационных средств поражения. Цель удара, по словам МО РФ, была достигнута.

С украинской стороны поступают сообщения, что удары наносились преимущественно по объектам в западной части страны, в том числе в районе населённого пункта Стрый, где расположено уже неоднократно подвергавшееся удару подземное газохранилище.