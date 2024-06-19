В первом квартале текущего года. Вероятнее всего, уже сильно больше.

Хотя многие скептики вполне предсказуемо комментируют любые заявления политологов о неизбежной дедолларизации мировой экономики, в чём в первую очередь виноваты сами хозяева доллара, реальность показывает, что процесс перехода на альтернативные (пока что национальные, а дальше всякое может быть) валюты при взаимной торговле набирает обороты бешеными темпами.

реклама

В частности, со своими основными торговыми партнёрами из стран глобального Юга Россия уже вовсю торгует в национальных валют. В том числе и с Вьетнамом, куда сегодня с государственным визитом прибудет президент России Владимир Путин. В преддверии своего визита во Вьетнам Путин написал статью для вьетнамского центрального органа Компартии, в тексте которой напомнил о том, что двусторонние российско-вьетнамские отношения развиваются стабильно и отличаются хорошей динамикой.

Была затронута в том числе и тема торговли и взаиморасчётов, которые по итогам 2023 года производились в национальных валютах на 40 %, а по итогам первого квартала 2024 года — на 60 %. Рискнём предположить, что по итогам второго квартала текущего года эта доля дополнительно возрастёт.

Также, скорее всего, по итогам визита Путина во Вьетнам между государствами будет подписана масса взаимовыгодных соглашений и документов. В этом, впрочем, можно не сомневаться, поскольку уровень визита громко на это намекает.