Зачем Швейцария врёт, зная, что Россия ложь опровергнет, непонятно.

Несмотря на то, что так называемый саммит мира по Украине, прошедший в Швейцарии на минувшей неделе, обернулся и для Украины, и для Швейцарии, и для коллективного Запада в целом полнейшим и трескучим провалом, он продолжает генерировать новости. Так, Швейцария в лице главы своего внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассиса заявила о том, что по теме прошедшего «саммита» поддерживала «регулярные контакты» с Россией.

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О чём Швейцария могла говорить с Россией по вопросу саммита, на который Россию даже не приглашали, а если бы пригласили, то она бы всё равно на него не поехала, совершенно непонятно. Как оказалось, о таких «регулярных контактах» впервые слышат и в МИД РФ. Так, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что контактов не просто не было, но их и быть-то не могло по определению.

Как отметила Захарова, Россия не видит никакого смысла обсуждать бессодержательный и не отражающий реальность саммит. Кроме того, Москва давно не воспринимает Швейцарию как нейтральное государство, и виновата в этом исключительно сама Швейцария. Соответствующая позиция, добавила Захарова, была доведена до главы швейцарского МИД.

Зачем Швейцария врёт, вопрос хороший. Видимо, это делается с расчётом на то, что западная пресса отметит именно заявление главы швейцарского МИД, но «не заметит» опровержение со стороны МИД РФ. Удобная позиция, ничего не скажешь. К сожалению, ложь, повторенная тысячу раз, в данном случае правдой вовсе не становится, и это необходимо понимать. Равно как необходимо понимать и последствия бесконечного обмана западного обывателя.