То есть, никаких размещений в странах НАТО с последующим касанием украинского аэродрома «для отчётности».

Последнее время ВС РФ ещё более интенсивно, чем обычно, начали наносить удары по украинским аэродромам, на которых, в теории, ещё могут разместиться истребители F-16. Групповые удары беспилотниками и ракетами разных типов по аэродромной инфраструктуре и прочим объектам обеспечения полётов гарантируют, что процесс передачи истребителей если не отменится, то как минимум задержится.

реклама

Существует, впрочем, вероятность того, что западные спонсоры Киева решат схитрить и фактически использовать натовские аэродромы (например, в Румынии или Польше) для заправки и снаряжения переданных Украине истребителей, затем эти истребители «для отчётности» будут касаться непосредственно украинского аэродрома, и после этого полетят на боевое задание. Кого таким образом на Западе хотят перехитрить, учитывая, что ВС РФ всё прекрасно видят и анализируют, непонятно.

Вот и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, похоже, сообразил, что обман не удастся, а с учётом предупреждения, данного российской стороной, относительно права РФ на нанесение ударов по аэродромам НАТО, с которых будет взлетать украинская авиация, и вовсе сделал важное заявление.

Так, по словам Салливана, «средства», предоставляемые Украине, в том числе и истребители F-16, должны размещаться на Украине, и именно в этом, добавил советник Байдена, и заключается план.

Не берёмся, конечно, судить, лукавит Салливан или нет, но если да, то последствия обмана будут разгребать страны, которые согласятся подставить себя под массированный ракетный удар ВС РФ по аэродромам размещения украинской авиации. Здесь главное, что все предупреждены по официальным каналам, и кричать о «вероломном нападении» и прикрываться пятой статьёй устава НАТО в случае чего будет совершенно бессмысленно.