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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Договор между Россией и КНДР предусматривает оказание помощи при агрессии
Северная Корея теперь под российским крылом.

Сегодня в Пхеньяне состоялось подписание очень важного в первую (и, будем откровенны, в последнюю тоже) очередь для Северной Кореи договора с Россией о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Помимо целого ряда гражданских и экономических пунктов, предусматривающих, в частности, развитие инфраструктуры, обмен опытом в различных отраслях и сферах, сотрудничество в вопросе медицины, продовольствия, образования и многом-многом другом.

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Особняком в этом договоре стоит пункт об оказании помощи участникам договора в случае агрессии против них. Иными словами, заключённый сегодня договор о всеобъемлющем партнёрстве означает, что если на КНДР будет совершено нападение, Россия будет должна выступить на её стороне, и наоборот.

Не берёмся судить, подразумеваются ли сторонами актами агрессии режимы санкций друг против друга, но, скорее всего, да. Кроме того, не вполне понятно, воспринимается ли актом агрессии против России бесконечное снабжение Украины оружием странами коллективного Запада.

Вместе с тем президент России отдельно подчеркнул, что Москва не исключает развития с Пхеньяном военно-технического сотрудничества. Проще говоря, озвучена готовность России к передаче в пользу Северной Кореи своих современных систем вооружений.

#россия #политика #кндр #северная корея
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РФ и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве
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