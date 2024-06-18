В теории, это добавит гибкости при управлении режимами полёта самолёта.

Масштабное возрождение самолётостроения, преимущественно гражданского, поскольку с военным и раньше проблем не было, сейчас является одной из ключевых задач, поставленных перед российскими инженерами и промышленниками. Самолётостроительная отрасль неизбежно тянет за собой и десятки смежных отраслей, поэтому задача имеет поистине стратегическую важность. Процесс мало-помалу идёт, и в его ходе уже появляются интересные разработки.

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Так, российские инженеры разработали крыло самолёта с подвижной обшивкой. Данную разработку даже окрестили инновационной, поскольку реализация задумки позволит более гибко управлять режимами полёта самолёта.

Суть в следующем: обшивка крыла оснащена механизмом, позволяющим несущей поверхности крыла изменять форму и при этом сохранять гладкость. Достигается процесс за счёт включения в крыло последовательности рычажных механизмов, соединённых с обшивкой.

Главный вопрос, который, впрочем, журналисты не задали, да и ответ на который, пожалуй, вряд ли кого обрадует, это то, насколько такая технология, во-первых, надёжна, во-вторых, дорогостояща, и в-третьих, целесообразна. По возможности в машиностроении принято не усложнять конструкцию без излишней на то надобности, поскольку любое усложнение — это автоматически минус к надежности и плюс к стоимости обслуживания. В данном случае авиакомпаниям и пассажирам это, как вы понимаете, совершенно не нужно. А просто разработки ради разработок — это, конечно, здорово, но бессмысленно.