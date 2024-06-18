Сейчас не подтвердил, а через месяц ситуация опять поменяется. Это всё важно понимать.

Сегодня итальянская пресса «вбросила» в Сеть информацию о том, что Рим якобы готов передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow британского производства. Поскольку уровень отрыва западных политиков от реальности столь велик, что это уже даже комментировать как-то неловко, удивления подобный материал ни у кого не вызвал: к сожалению, западные страны раз за разом демонстрировали недоговороспособность, безрассудство и желание играть с огнём ради сохранения собственного и так уже изрядно «подрихтованного» лица.

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Но вот глава МИД Италии Антонио Таяни вышеизложенную информацию не подтвердил. По его словам, Рим готовит для отправки Киеву системы ПВО SAMP/T, предназначенные для защиты воздушного пространства. Вооружения ударного характера, в которые, безусловно, входят Storm Shadow, Италия Украине, добавил Таяни, не передаёт.

Здесь, впрочем, необходимо понимать, что коллективный Запад пока не готов признать реальность и вряд ли с действующим руководством её вообще способен признать. Поэтому эскалация будет продолжаться. Не исключено, что дойдёт до того, что несколько отрезвляющих ударов будет нанесено непосредственно по военной инфраструктуре стран НАТО. Такая опция имеется: например, в случае, если передаваемые Украине истребители F-16 фактически будут базироваться и вылетать на боевые задания с натовских аэродромов. Все предупреждения и указания по этому поводу уже были сделаны.