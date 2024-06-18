Мощность по выпуску осей колёсных пар на конкретном заводе удвоилась.

Значительная часть грузов в России перевозятся с помощью железных дорог. Учитывая масштабы проводимой сейчас в стране индустриализации, когда к местам строительства новых заводов необходимо свозить стройматериалы, а после ввода предприятий в строй с них нужно будет вывозить готовую продукцию, а на них — сырьё, вполне естественно, что запрос на подвижной состав в стране возрастает.

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Адаптация вагоностроительных и вагоноремонтных заводов под новые реалии происходит. В частности, сегодня пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП) сообщила о том, что «Рославльский вагоноремонтный завод» открыл в Смоленской области новый цех, на котором будут выпускаться оси колёсных пар для грузовых железнодорожных вагонов. Цех способен выпускать до 24 000 осей колёсных пар в год; таким образом, производственная мощность завода удвоилась.

В общей сложности «Рославльский вагоноремонтный завод» теперь может производить до 48 тысяч осей колёсных пар, из которых 30 тысяч будут использоваться для комплектации непосредственно вагонов — по четыре оси на вагон, итого по 7,5 тысяч вагонов в год. Остальные 18 тысяч осей, надо понимать, будут задействоваться в ремонте уже существующего подвижного состава.